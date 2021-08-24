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【電影制度】售賣電影DVD台主稱生意或受影響　另有店主稱視乎發行商供應

社會 18:02 2021/08/24

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政府今日（24日）正式提出修例，指出需完善電影檢查制度，以確保履行《港區國安法》。有售賣電影DVD的商店表示生意或受到影響，料外語片或會觸動中國政府神經。（黃傑偉攝）

港區國安法實施逾一年，商務及經濟發展局局長邱騰華和商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文今日（24日）下午就電影檢查制度會見傳媒，宣布政府將提交條例修訂草案，明文規定電影檢查員必須考慮影片上映會否危害國家安全，又建議賦予督察權力，可在法庭手令下搜查任何地方，採取執法行動。條例將於9月1日於立法會首讀及二讀。有售賣電影DVD的商店表示生意或受到影響，料外語片或會觸動中國政府神經。

【電影檢查】政府擬修例規定電影須審查是否符國安　督察可上門搜查非法放映。詳情即看：【下一頁】

【電影制度】邱騰華：新例生效前涉危害國安電影或須重新送審　惟現時沒重審名單。詳情即看：【下一頁】

「節拍唱片」負責人李先生表示，自己在擔心外語片有可能觸動中國政府神經，亦擔心會影響小部份銷量。

「節拍唱片」負責人李先生表示，自己在擔心外語片有可能觸動中國政府神經。（黃傑偉攝）

「Laser Collection」店舖職員化名David指，會跟隨大勢所趨，只好發行商供應什麼片種就銷售甚麼片種，總會有影響，但在所難免沒有辦法。

「Laser Collection」店舖職員化名David指，會跟隨大勢所趨，只好發行商供應什麼片種就銷售甚麼片種。（黃傑偉攝）

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記者：黃傑偉、曾卓鋒

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