【垃圾徵費】政府歡迎立法會通過草案　感謝立法會議員及法案委員會努力

▲ 政府歡迎立法會今日（26日）通過《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》。（資料圖片）

政府歡迎立法會今日（26日）通過《2018年廢物處置（都市固體廢物收費）（修訂）條例草案》，並感謝立法會議員和法案委員會過去一段時間的努力，促成《條例草案》的通過。

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政府發言人表示，經過社會多年醞釀和討論都市固體廢物收費（垃圾收費），《條例草案》今日獲得立法會通過，標誌着香港的減廢新里程。發言人指，垃圾收費是國際間普遍採用的經濟手段，推動市民減廢外，更是帶動建立下游回收作業的火車頭，支持邁向《香港資源循環藍圖2035》的「全民減廢•資源循環•零廢堆填」願景，是香港發展循環經濟的重要一步。

發言人續指，推行和落實垃圾收費極具挑戰，需要各行各業及市民大眾配合，既要避免產生廢物，亦要實行分類回收，更要妥善處理餘下的垃圾，令香港綠色轉型，減廢又減碳。計劃的目的是要移風易俗，政府會多管齊下，採取的策略主要包括（一）設立以18個月為基本安排的準備期，讓政府及各界作出準備；（二）投放資源，加強社區減廢回收；（三）推行公眾教育和宣傳，並設立綠展隊，透過外展工作深入不同社區提供協助和支援；（四）採用風險為本的適度執法是計劃的後盾。

政府會繼續與立法會議員及持份者就落實垃圾收費的各項準備工作保持緊密溝通，並歡迎他們就各項執行細節提出意見和建議，包括如何在垃圾收費實施初期向住宅住戶派發指定垃圾袋、陸續安排免費收集餐飲業界廚餘等。政府亦會透過不同的聯絡平台，與持份者和業界，包括物業管理公司、前線清潔員工以及廢物收集商等保持溝通，為相關行業的從業員提供各項資訊和培訓，並制訂工作指引，協助他們為落實垃圾收費作好準備。

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責任編輯：曾卓鋒