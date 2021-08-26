【選委會選舉】鄭松泰被資審會裁定非真誠擁護基本法及效忠特區　即時喪失立法會議席

▲ 熱血公民立法會議員鄭松泰。（資料圖片）

候選人資格審查委員會今公布選委會選舉候選人參選資格，資審會主席李家超表示，屬當然委員的現任立法會議員鄭松泰，被裁定不符合擁護基本法及效忠特區的法定條件，在尋求國安委意見後，裁定其登記無效，鄭松泰並即時喪失立法會議員議席，及喪失未來5年的參選資格。

李家超表示，資審會審查每個個案時，都會考慮負面清單的行為，以及候選人公開發言、文章等，他稱，資審會只根據掌握的資料去判斷，過去任何人作出的評價和評論不是主要考慮。他強調，不會被假扮擁護基本法和效忠特區的騙徒的花言巧語蒙混過關。

李家超稱，今次通過審查的人來自不同黨派，亦有非建制人士，指可以有反對意見，最重要是不可以做損害國家利益的事，必須是真誠擁護基本法和效忠特區。

李家超今日接受報章專訪時稱，新設立的選委會制度，主要審視每名候選人是否有做出破壞國家安全，不尊重國家根本制度、憲制秩序，侮辱國旗、國徽、區旗、區徽、國歌，追求 「港獨」 、制憲、自決，尋求外國制裁等敵對措施。

鄭松泰2016年10月時，在立法會議事廳倒插國旗和區旗，去年中止的立法會選舉中，競逐連任的鄭松泰收到選舉主任信件，被翻「舊帳」，質疑其倒插國旗案案成，如何顯示他忠誠接受和擁護《基本法》，及效忠特區的承諾。鄭當時回覆時承認自己當年所做的事表達方式不對，表示歉意，承諾改過遷善。

去年民主派總辭，鄭松泰和醫學界陳沛然選擇留下，獲港澳辦點讚，指他們選擇繼續履行議員職責，明智之舉值得肯定。

事實上，今次資審會審查時，亦要求鄭松泰提交補充資料。而新思維主席狄志遠同樣接獲資審會查詢其個人資料及工作經歷。

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記者：林曉君