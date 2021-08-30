【超市大搜查】3成甜筒含邪惡添加劑或致無藥醫腸炎　20款無E466/433安全甜筒名單【附完整名單】

▲ 20款無添加劑E466/433安全甜筒名單。

TOPick記者從各大超市搜羅32款甜筒雪糕，發現12款甜筒雪糕都含有添加劑E466或E433。據中大醫學院院長陳家亮，E466、E433會破壞腸道微生態，引致炎症性腸病，症狀會終身伴隨病人，患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術。

TOPick搜羅32款甜筒包括各大品牌，如阿波羅Apollo、雀巢、DREYER'S、維記等，按成份表所列，發現有12款甜筒都含有E466或E433。

20款不含E466、E433的甜筒名單（按品牌分類）：

阿波羅Apollo

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DREYER'S

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雀巢

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其他品牌甜筒

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含E466、E433的雪條：

TOPick發現12款甜筒含添加劑E466或E433，當中10款來自維記，另外2款來自韓國人氣品牌Binggrae。而TOPick搜查的10款維記甜筒，全部都含有E433。

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E466、E433可致腸發炎 症狀如腹瀉、腹痛、大便帶黏液

本港中文大學曾於2017年發表有關炎症性腸病的研究，當時中大醫學院內科及藥物治療學系黃秀娟教授指，小時候的飲食習慣與長大患上腸道疾病機率有關。

外國有初步研究發現食物添加劑與炎症性腸病有關，實驗中的老鼠進食添加劑「carboxymethyl cellulose」 （CMC） 及「Polysorbate 80」（P80）後，腸內有克隆氏症的發炎症狀，即腸道慢性發炎和潰瘍。CMC及P80於食品成分表中分別標示為E466和E433，很多食物都含有，例如雪糕、果凍、糖和花生醬。

炎症性腸病可分為克隆氏症和潰瘍性結腸炎兩大類，患者的消化道會發炎和潰爛。發病年齡一般介乎20至40歲，症狀包括大便帶血和黏液、腹瀉、腹痛、體重下降、發燒及消化道以外的器官如眼睛、皮膚和關節發炎等，症狀更會終身伴隨病人。患者一般需要用藥物控制病情，嚴重者則要接受手術治療。

黃秀娟教授指，2歲至10歲幼童的腸道菌群轉變極快，飲食習慣對腸道健康來說很重要，如果進食太多含添加劑的雪糕，或會增加腸道內的壞微生物。壞微生物會擠壓好的微生物，出現失衡狀況，影響腸道健康，更會增加小朋友日後患某些疾病風險，如腸發炎等。

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不含E466、E433的雪條：【下一頁】

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責任編輯：楊宛茜