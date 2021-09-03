【超市大搜查】糖果含色素或影響讀書專注力　38款不含邪惡色素軟糖安全清單

▲ 一文看清38款不含邪惡色素的軟糖。

小朋友都愛吃糖果，但家長要小心選擇，因某些糖果含邪惡色素，或會影響孩子專注力。TOPick近日檢視小朋友常進食的45款軟糖，據標籤所示，當中有38款軟糖不含邪惡色素，另有7款則含有一種或多種邪惡色素。

據食安中心資料顯示，英國食品標準局曾委託大學進行食用人工色素對兒童發育影響的研究，總結出6種需關注的人造色素：

檸檬黃（E102）

喹啉黃（E104）

日落黃FCF（E110）

淡紅（E122）

麗春紅4R（E124）

誘惑紅AC（E129）

TOPick是次檢視市面45款軟糖，發現有38款軟糖不含邪惡色素，包括受家長和兒童歡迎的Haribo熊仔橡皮糖、能得利黑加侖子味軟糖、森永提子味軟糖等。

38款不含6大邪惡色素軟糖清單：

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TOPick是次搜查超市最常見的軟糖，發現其中7款加入了一種或多種人造色素。

7款含6大邪惡色素軟糖清單：

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台灣消基會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童會造成注意力不集中與過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC在挪威等歐洲國家已被禁用，而麗春紅4R亦在美國被禁用，而在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

食用邪惡色素或影響孩子專注力

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）早前接受TOPick訪問時指出，對於進食人造色素會否導致ADHD的說法，至今仍未有一致定論，只能說不排除其因果關係。孩子患ADHD的成因眾多，例如遺傳、社交環境及早產等。她指出有確診ADHD的兒童，需控制進食人造色素，以減少ADHD的行為。

陳秋惠續稱，人造色素常見於糖果、飲品、雪糕、蛋糕、穀物早餐及兒童牙膏等，建議家長選購時，須看清營養標籤，避免選擇含人造色素的食物。她特別提到，歐盟成員國出售的食物如含有人造色素，會加上「可能對兒童行為及專注力有不良影響」的相關警告字句，而美國則沒有。

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責任編輯︰王明芳