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【超市大搜查】6大人造色素或損兒童專注力　33款不含邪惡色素日本糖果清單

兒童健康 13:35 2021/09/03

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一文看清33款不含邪惡色素的日本糖果。

糖果是小朋友至愛，不過當中可能含邪惡色素，涉取過多會影響專注力，家長要小心選擇。近日TOPick檢視市面上過百款糖果，據標籤所示，當中有33款日本糖果不含邪惡色素，供各位家長參考。

根據食安中心資料顯示，有英國研究指出，某些食用人工色素對兒童的行為和專注力有不良影響。以下為6種需關注的人造色素：

  • 檸檬黃（E102）
  • 喹啉黃（E104）
  • 日落黃FCF（E110）
  • 淡紅（E122）
  • 麗春紅4R（E124）
  • 誘惑紅AC（E129）

TOPick是次檢視市面122款糖果，當中104款不含邪惡色素，包括33款日本品牌的糖果。

點擊大圖查看清單：

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TOPick是次搜查超市最常見的日本糖果，發現部分日本糖果加入了一種或多種邪惡色素，包括味覺糖青提子果汁軟糖等。

點擊看含6大邪惡色素日本糖果清單：

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營養師︰不排除人造色素導致ADHD

台灣消費者文教基金會曾提醒，由於人工色素對於學齡中兒童，造成專注力不足和過度活躍的問題，檸檬黃、日落黃及誘惑紅AC，在挪威等歐洲國家已被禁用。而麗春紅4R亦在美國被禁用。在台灣，淡紅被環保署列為第4類毒化物，僅能在工業上使用。

食安中心建議，消費者可查看預先包裝食物上的標籤，尤其是配料表，避免選擇含某些食物添加劑，包括食用色素的食物。

美國註冊營養師陳秋惠（Sharon）早前接受TOPick訪問時指出，對於進食人造色素會否導致過度活躍症（ADHD）的說法，至今仍未有一致定論，只能說不排除其因果關係。孩子患ADHD的成因眾多，例如遺傳、社交環境及早產等。她指出有確診ADHD的兒童，對食物敏感機會較高，故需要控制進食人造色素，以減少ADHD的行為。

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責任編輯︰黃存新

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