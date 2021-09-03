【丁父憂】張頴康外父腦出血離世　正懷孕麥雅緻悼亡父：心像穿了大洞

▲ 麥雅緻父親上月因病離世。

張頴康早前公布太太麥雅緻再度有喜，不過今日麥雅緻卻在社交平台悲痛表示自己父親上月底因病離世，她並撰寫長文表達對父親過身的傷痛心情。

麥雅緻在facebook發布多張父親的照片，並表示爸爸於8月30日已因病離世。

她寫道：「各位關心我們的粉絲及朋友們，我爸爸(Mark Mak) 從美國回港在隔離的第六天晚上（八月三十日） 因突發性腦出血昏迷，延致隔天晚上便撒手塵寰，離開了我們。我和媽媽及家人十分傷感及不捨，但會堅強的面對，在此告知大家這傷感的消息。」

▲ 麥雅緻上載跟父母昔日家庭合照。（取自facebook）

【暖男爸爸】女兒一句心痛說話激發對抗心癮 張頴康戒煙一年：多謝妻兒支持

悲痛悼念父親

麥雅緻表示：「我的心像穿了一個大洞，不知道會不會好起來，但我的世界從此已不再一樣。 我和爸爸真的真的很親近，他會參與很多我和好朋友的聚會，亦能和大家相處融洽。」

她又分享：「這幾天和老公回想起很多近年和爸爸的相處點滴，我是他的唯一女兒，他從來都是這麼疼錫我，甚至有時會呷女婿的醋。 他近年最愛的就是（孫女）小豆及（孫仔）小花生，我知道爸爸最愛兩個孫兒，對於他的離開，小豆哭了一個晚上，但她擔任起安慰及照顧我的角色，一直給我心靈慰藉，而我很佩服我媽媽的堅強，她雖仍在隔離中，但還是擔心懷着胎兒的我。 」

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

麥雅緻現時心情仍未平伏，表示：「我真的很想念及不捨得我爸爸，因為事出突然，他沒有留下半點說話，在他彌留之際，我跟他說，要用他的方式去給我感應，送別他的那個晚上，回到家裏我嚎哭了很久，後來就聽到了他給我感應⋯ 」

以許冠傑作品送別亡父

最後，她以一首舊歌獻給離世父親：「I can't stay yes I know/You know I hate to go/But goodbye love was sweet/Our worlds can never meet

So I'll cry just a little cause I love you so/And I'll sigh just a little cause I have to go away。」

▲ 張頴康一直照料太太。（取自facebook）

她解釋：「這是蓮花樂隊的歌曲Just A Little, 爸爸很喜歡Sam Hui ，我自小就跟着一起聽，但這首歌的英文歌詞，我竟然從來不知道。 我深信這是他給我的第一個感應⋯ 我不知道在多久以後才能不哭，但我知道以後的每一天，都會帶着思念想念爸爸。 我真的真的很不捨得他⋯」

同場加映：七仙羽訪問