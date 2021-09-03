  • 29°C
香港時間 : 2021904日 (週六) 00:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【丁父憂】張頴康外父腦出血離世　正懷孕麥雅緻悼亡父：心像穿了大洞

娛樂 19:35 2021/09/03

分享：

熱門 5000元消費券 香港小姐2021 李慧詩 智能愛人 校長專欄 MIRROR星蹤 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

麥雅緻父親上月因病離世。

張頴康早前公布太太麥雅緻再度有喜，不過今日麥雅緻卻在社交平台悲痛表示自己父親上月底因病離世，她並撰寫長文表達對父親過身的傷痛心情。

麥雅緻在facebook發布多張父親的照片，並表示爸爸於8月30日已因病離世。

她寫道：「各位關心我們的粉絲及朋友們，我爸爸(Mark Mak) 從美國回港在隔離的第六天晚上（八月三十日） 因突發性腦出血昏迷，延致隔天晚上便撒手塵寰，離開了我們。我和媽媽及家人十分傷感及不捨，但會堅強的面對，在此告知大家這傷感的消息。」

麥雅緻上載跟父母昔日家庭合照。（取自facebook）

【暖男爸爸】女兒一句心痛說話激發對抗心癮　張頴康戒煙一年：多謝妻兒支持

悲痛悼念父親

麥雅緻表示：「我的心像穿了一個大洞，不知道會不會好起來，但我的世界從此已不再一樣。 我和爸爸真的真的很親近，他會參與很多我和好朋友的聚會，亦能和大家相處融洽。」

她又分享：「這幾天和老公回想起很多近年和爸爸的相處點滴，我是他的唯一女兒，他從來都是這麼疼錫我，甚至有時會呷女婿的醋。 他近年最愛的就是（孫女）小豆及（孫仔）小花生，我知道爸爸最愛兩個孫兒，對於他的離開，小豆哭了一個晚上，但她擔任起安慰及照顧我的角色，一直給我心靈慰藉，而我很佩服我媽媽的堅強，她雖仍在隔離中，但還是擔心懷着胎兒的我。 」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

麥雅緻現時心情仍未平伏，表示：「我真的很想念及不捨得我爸爸，因為事出突然，他沒有留下半點說話，在他彌留之際，我跟他說，要用他的方式去給我感應，送別他的那個晚上，回到家裏我嚎哭了很久，後來就聽到了他給我感應⋯ 」

以許冠傑作品送別亡父

最後，她以一首舊歌獻給離世父親：「I can't stay yes I know/You know I hate to go/But goodbye love was sweet/Our worlds can never meet
So I'll cry just a little cause I love you so/And I'll sigh just a little cause I have to go away。」

張頴康一直照料太太。（取自facebook）

她解釋：「這是蓮花樂隊的歌曲Just A Little, 爸爸很喜歡Sam Hui ，我自小就跟着一起聽，但這首歌的英文歌詞，我竟然從來不知道。 我深信這是他給我的第一個感應⋯ 我不知道在多久以後才能不哭，但我知道以後的每一天，都會帶着思念想念爸爸。 我真的真的很不捨得他⋯」

同場加映：七仙羽訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【好聲好戲】張頴康配《他來自江湖》被激讚似星爺　陳自瑤神還原梅小惠夠驚喜【有片】
10:49 2021/05/26
【好聲好戲】張頴康配《他來自江湖》被激讚似星爺　陳自瑤神還原梅小惠夠驚喜【有片】
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
17:01 2021/06/05
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀【有片】
18:20 2021/04/27
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀【有片】

你可能感興趣

【好聲好戲】張頴康配《他來自江湖》被激讚似星爺　陳自瑤神還原梅小惠夠驚喜【有片】
10:49 2021/05/26
【好聲好戲】張頴康配《他來自江湖》被激讚似星爺　陳自瑤神還原梅小惠夠驚喜【有片】
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
17:01 2021/06/05
【逆天奇案】演癡情高智商罪犯表現佳　張頴康感激麥雅緻伴渡無數難關
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀【有片】
18:20 2021/04/27
【天王爸爸】郭富城不當嚴父盼做女兒朋友　緊記亡父教誨傳承正確價值觀【有片】
娛樂人物職業 張頴康 麥雅緻 家庭關係 演員 TVB

最高瀏覽

【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
12:49 2021/09/02
【香港小姐】陳庭欣與富豪男友或今年結婚　從公屋啟晴邨搬到九肚山洋房做貴婦
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
18:07 2021/09/02
【生活智慧】父母為子女添購返學襪　包裝內「小銀夾」並非垃圾別有用途
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利
10:04 2021/09/03
【絕世好老闆】老闆賣樓賣舖移民英國向10員工派400萬 打工仔：祝佢一家順利