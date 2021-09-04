【後生仔傾吓偈】錄影最後一集互揭秘密　戴祖儀踢爆馮盈盈陸浩過從甚密

▲ 《#後生仔傾吓偈》完結。

無綫J2節目《#後生仔傾吓偈》完結！由2017年7月啟播的《#後生仔傾吓偈》，現時已播出800多集，各主持亦憑此節目提升人氣，愈來愈多不同類型發展。

比如單一班「後生仔」，孔德賢、游嘉欣等均忙於拍劇；黃婧靈（波波）、呂靜文等則忙於綜藝，眾人要夾時間聚頭拍攝愈見困難。據悉，製作組有見及此決定「見好就收」，於昨晚（9月3日）進行《#後生仔傾吓偈》最後一集錄影。

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曾志偉到場打氣

TVB副總經理（綜藝、音樂製作及節目）曾志偉亦專誠抽空到場為一眾台前幕後打氣，傾聽各人拍攝時的難忘點滴，並感謝台前幕後多年的付出和努力：「大家都做得好好呀！」最後志偉更與眾人大合照。

昨晚，共26名「後生仔」聚首一堂，拍攝以畢業禮為主題的最終回，節目將於九月底無綫J2播出。眾人錄影期間大談過往4年的難忘經歷。

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戴祖儀爆料

其中元祖主持陸浩明（6號）及馮盈盈被爆「過從甚密」，二人原來經常相約一起齊返工錄影，戴祖儀提及此事更時爆料稱：「只要陸浩明自己一個返工哩，佢嗰日就唔會遲到！」

另一主持鄭衍峰則指，二人於拍攝海外版時嚴重醉酒，更因而引爆大量爆笑事件，連幕後工作人員也因而遭殃。至於林穎彤（Bella）則被幕後踢爆經常流露出渴望收工的眼神，令Bella哭笑不得。

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到了錄影廠熄燈意味節目「後會有期」的一刻，眾主持及後生仔均大感依依不捨，但亦不諱言對新一輪工作十分期待。

6號坦承早視一班「後生仔」如弟妹：「4年時間眨吓眼就過，大家感情好好又好玩，我哋私底下乜都講。開始時睇住佢哋一邊讀大學、一邊拍節目，我就同佢哋講係好辛苦但值得，呢個節目會係佢哋人生一個難忘嘅時光。」

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主持各有發展

盈盈亦指早已當了台前幕後是老朋友：「每個星期五都風雨不改咁開廠錄影。我哋一班後生仔同台前幕後嘅關係已經超越工作，變成每星期一次嘅老朋友敘舊。另外我亦都好唔捨得節目嘅支持者同觀眾朋友，多謝大家一直以嚟嘅愛戴同支持。」

談到新工作，6號表示稍後要忙新慈善騷及台慶月節目拍攝，盈盈則透露剛完成短劇客串，並謂正籌備神秘計劃：「大家要多多期待。」