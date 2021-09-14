由「心」出發？跑馬拉松事前準備你要知

因疫情一度停辦及延期的渣打香港馬拉松將於10月舉行，未知各位跑手是否已準備就緒呢？除了賽前的練習和合適的裝備以外，大家有否想過原來賽前的心臟檢查同樣重要？事實上，近年在體育賽事上，因突發性心臟疾病而昏迷甚至猝死的個案多不勝數。想在最佳狀態和安全的情況下挑戰自己、享受賽事，賽前的心臟檢查相信能讓大家跑得開心又安心。

心臟病發可於10分鐘內死亡

假如大家有留意或曾參與大型賽跑活動，相信都會發現每項賽事都有參加者因傷退出的情況，而近年本港亦有出現馬拉松賽事參加者因突發心臟問題而猝死的事件，足見有關問題不容忽視。有資料顯示，2010年本港因心臟病而死亡的人數達6,630人，而當中估計接近三份一，即逾2,000人死於心臟猝死，而患者病發時如未能即時急救將於5至10分鐘內死亡。由於香港救護車的召達時間為12分鐘，對以上的突發性個案而言，其等待時間無疑太長，故據統計在醫院以外的心臟猝死個案，死亡率高達98%。

馬拉松可令猝死風險升高

有研究指出，9成的運動猝死都與心臟有關，適當的運動量可以強化心臟，但過量的運動，將令心臟負荷過重，誘發心臟問題，引致運動猝死。馬拉松長跑是一項耐力賽，無論在賽前、比賽期間甚至賽後，都會對心臟造成負荷，一旦參賽者患隱性心臟病，便會增加猝死機率。所以有心臟科專科醫生建議市民參加這些耐力賽前，應先接受心臟檢查，以減低猝死風險。

▲ 在跑道上如察覺身邊跑手有異樣，未必只是疲憊的表現。

心臟病可遺傳 把握時間預防

很多猝死的案例中，事主都不清楚自己患有心臟疾病。然而，心臟疾病可由不良的習慣造成後天引發，但也能經遺傳引致，只要父親或母親中有一人帶有突變基因，將有50%機會把遺傳性心臟病帶至下一代，患者可以是全無病徵而突然死亡，潛伏性令人不易察覺。

今年，香港奧運代表隊於東京奧運會和東京殘奧會都獲得佳績，很多家長都鼓勵小朋友參加不同的運動興趣班，培育他們對體育的興趣。然而，在心臟病愈趨年輕化的情況下，每個人也有機會不幸患病，只有及早防備才能有效避免悲劇發生。

▲ 充份的練習加上遺傳性心臟疾病基因檢測，自然可為馬拉松賽事做好全面的準備。

參加馬拉松前 可先進行基因檢測

其實任何運動，只要達到一定強度便可能引發心臟問題。假如大家早已知悉自身患有心血管疾病，日常運動時固然要倍加留意；惟大部分因運動而猝死人士事前均不知道自己心臟存在問題，所以若能及早檢查發現，便可降低運動猝死機會。

想了解身體——特別是心臟狀況是否適合馬拉松這類講求耐力的運動？坊間的遺傳性心臟疾病基因篩查可以助大家防患未然。以新亞生命科技Pangenia 推出的「遺傳性心臟疾病基因篩查」為例，該服務可一次性檢測81種遺傳性心臟疾病以及255個相關基因，包括疾病有心肌症、心律不正、主動脈病、肥厚型心肌病、先天性長QT綜合症等。

由於一般心電圖的紀錄時間較短，難以全方位確認心律不正的情況，而基因檢測則能解決有關問題，再配合臨床診斷，更可為測試者提供更精準的藥物治療。而因應10月舉行的渣打馬拉松活動，Pangenia特別為一眾選手提供檢測優惠，凡持有報名參加2021年渣打馬拉松的証明文件或電郵，即可以特價享用檢測服務。

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（特約）