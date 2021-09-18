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【移民英國】舉家移民英國訴6大悽慘之處　港媽大呻「難適應」：真係幾艱辛

親子 10:24 2021/09/18

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一名港媽在網上分享，移民英國後生活的「悽慘之處」。

移民潮下，有不少人選擇定居英國，但要適應新環境、新生活，未必太容易。有港媽在網上發文，分享自去年攜家移民英國後，種種因素令其「難適應」當地生活。她列舉了6大原因，並表示「辛苦悽慘之處不能盡錄」，更提醒網民移英前要三思。

該名港媽於去年與丈夫和兩名兒子一家人移民英國，並開設了Facebook專頁「港人雷丁迷路風情 Lost In Reading」，分享移民後的生活點滴。而她最近撰文，慨嘆「英國嘅日常真係幾艱辛」，並列舉了以下原因。

一：房屋老舊

版主表示移民後，在英國購入了一間樓齡達90年的房屋，只是裝修已經「搞好耐」，其中牆壁配色令她感到煩惱。她形容入住後自己更化身成「灰姑娘」，要經常打掃，相當疲累。另外由於家中面積大，設有多個房間和儲物空間，找東西十分費時。

二：被逼「勞改」

外國地方大，普遍獨立屋都設有花園。版主表示打理家中二千呎花園是痛苦的事，不但要種植，也要經常修剪植物和打理，

棵櫻花仲要開到一樹都係，連鄰居都睇唔過眼，話佢哋屋企都清楚見得到，好彩佢哋冇走去投訴。而家仲要爬上樹摘蘋果，摘遲少少就一地都係。

三：經常要應酬鄰居

版主指，每逢見到鄰居都要花時間「吹水」，而且要記著他們的名字亦不容易。另外鄰居還經常送禮，弄到版主一屋都是禮物，回禮時又要「應酬」鄰居。

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四：駕車煩惱

在外國一般以車代步，可是版主不理解為何家中前園泊車位那麼大，正煩惱應否購入第二輛車。而駕車外出時，她表示一駛到路口，每位車主都爭相讓路，導致交通停頓，

一打燈過線，隔離線就收油，一直練咗十幾年嘅切線神功嘥晒。

五：不能偷懶要每日下廚

由於超市買菜又便宜又新鮮，加上家中有兩個焗爐和洗碗碟機，令到版主沒有藉口不煮飯。另外家中太大，要「行上行落叫開飯好辛苦」，版主正構思用甚麼方法才最方便。

六：被逼照顧不速之客

除了照顧丈夫和兩個仔仔，版主大呻還要額外照顧一群「不速之客」。她最後在帖文中勸喻，想移民英國的網民要考慮清楚。

仲要供養雀仔、松鼠同刺蝟，餵到窮。隔離左右嘅主子（貓）路過，要卑躬屈膝提供娛樂同按摩⋯辛苦悽慘之處不能盡錄，要嚟英國嘅人真係要諗清楚。

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「辛苦」原因羨煞網民

帖文一出，引來大批網民熱議，紛紛留言向版主表示「辛苦哂」。另外有同樣移民英國的網民表示身同感受，「完全講中晒我哋喺英國係幾咁淒慘」。點擊查看更多網民留言：

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內容獲「港人雷丁迷路風情 Lost In Reading」授權轉載。

 

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責任編輯：王明芳

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