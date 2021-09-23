人生規劃：「SMART」法則學習財務管理

▲ 青協青年就業網絡舉辦「生涯財智策劃家」工作坊，讓參加者學習訂立人生與財務目標、編製預算、管理風險、儲蓄方法及控制支出等技巧。

一談到生涯規劃，大家腦海中總會浮現一張路線圖，計劃未來十年、廿年或以上的仕途生涯。然而，經新冠肺炎一役，我們的生活、工作模式已大大改變。作為年輕一代，應如何在此新常態下定立人生規劃及財務管理？

為了推廣「財務管理」從小做起，香港青年協會青年就業網絡舉辦「生涯財智策劃家」工作坊，這是全港第一副以生涯規劃和理財作為主題的桌上遊戲，可根據受眾年齡有不同組別，高小學生到在職青年皆可參加。在兩小時的工作坊中，學員會扮演一個剛踏入職場的青年，學習訂立人生與財務目標、編製預算、管理風險、儲蓄方法及控制支出等技巧，大大提升財商及生涯規劃意識。

工作坊體驗良好理財習慣



在工作坊中，每名學員均會親身體驗如何善用時間並透過財務管理來實現自己的短期、中期及人生目標。完成的目標愈多，表示策劃能力愈高。有學員認為，「生涯財智策劃家」非常逼真，投入感很強，「開局前各人要為財富和事業訂下目標，然後運用理財技巧，於人生不同階段為進修、旅遊、購物、發展興趣、做兼職或義工等作出優次排序。遊戲還設定了一些意料之外的事情，例如經濟環境欠佳令收入大減、遇上意外需要應付突發開支等，情況就如現實生活一樣。」

「生涯財智策劃家」的逼真設定，除了提升青年對財務的危機意識和啟發性，從而促使他們更加謹慎地規劃自己的生活與資產之外，身為註冊社工的導師更可結合參與者的具體情況因材施教，指點迷津。

有學員在活動中發現，儲錢比想像中困難，要投資之餘還需要兼顧生活費和緊急開支，稍有不慎就會身陷財政危機，甚至面臨破產。學員因此對未來生活產生一些擔憂與焦慮情緒，幸好導師既專業又有責任感，傳遞不同的寶貴意見，及時幫學員「扭轉乾坤」。

有導師跟學員分享，「完成人生目標同賺錢之間需要保持良好平衡，不可顧此失彼。」學員則指出，與導師的交流擴闊了自己的知識層面，也有效增進自身需求的了解。學員亦堅信這會令她在未來生活中如虎添翼，開啟美好的職場時光，就算之後想當身兼數職的「斜槓青年」，也能靠所學的職業規劃及理財知識，真正做到獨立自主，遊刃有餘。

香港青年協會獲滙豐全力支持，推出「滙豐未來技能培訓計劃」。經結合青年意見及實務經驗，青協歸納出六大未來技能，包括「數碼技能」、「創新解難」、「人生規劃」、「溝通協作」、「全健管理」，以及「抗逆應變」，它們環環相扣，亦兼備實用技能與素質內涵的培養。剛推出的《未來技能今天學》專書，透過精選的教學資訊和案例，為公眾和青年提供饒富教育意義的參考。

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