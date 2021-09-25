【超感應學園】告白被女生拒絕努力減肥　姜濤感謝對方：人生要遇到不好的事

▲ 姜濤接受台媒訪問，分享告白經歷。

MIRROR「人氣王」姜濤迷到不少女粉絲，而這位萬人迷早前接受台灣電視台訪問，分享拍攝劇集《超感應學園》的趣事，當中姜濤分享學生時代的告白經歷，雖然慘被拒絕，卻激勵到當時重達200磅的姜B努力減肥，故他反而感謝這位女生，成就了今日眼前的萬人迷。他說：「我覺得人生就是要遇到一些不好的事情，但它對你的將來一定是好的。」

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▲ 在劇中有一幕告白戲份，

早前工作期間身體不適而暈倒的姜濤，近日重投工作之餘，亦不時於IG分享生活點滴，近日ViuTV正播映姜濤有份演出的台劇《超感應學園》，姜濤昨日於IG限時動態分享他接受八大電視的訪問片。

▲ 拍《超感應學園》時的姜濤面頰圓圓，似乎胖了不少。（影片截圖）

姜濤憶述剛來台灣拍攝此劇時，由於之前隔離一段日子，故拍攝時是他最胖的時候，他說：「因為我來台之前拍攝MV，然後就趕著減肥，結果減的愈快﹑胖得愈快。」

此外在酒店隔離時，不停叫外賣吃，亦是致肥原因。他說：「一直叫一直吃，就一發不可收拾，因為這樣胖了8公斤！」他笑言在自己最胖的時候，偏偏要拍攝向女主角劉奕兒深情告白的戲份，他笑稱要觀眾說「對不起」。

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▲ 中學時代的姜B曾重達210磅。

說到跟女生告白，姜濤亦大方分享學生時代告白被拒的經驗，他說：「學生時期曾跟女生告白，但被那女生拒絕，從那以後也沒有真的告白了，有陰影。然後她就說：『對不起我外貌協會的喔！』」

姜濤謂原來懂「外貌協會」是指什麼，之後他問身旁朋友，終於明白「外貌協會」是指喜歡帥哥。告白失敗未有打擊姜濤，姜濤說：「然後我想說，我就是醜囉，所以那個時候就開始，有下定決心的減肥之類，蠻感謝她講這句話，我覺得人生就是要遇到一些不好的事情，但它對你的將來一定是好的。」

事實上未出道前的姜濤曾是一名過200磅的肥仔，姜B自小學起開始變胖，中一時身高不足1.7米，體重已達210磅。他曾在商台節目《1圈圈 星光背後》中透露，自己小時候常常外食，一餐可以食3個快餐，睡覺前更要食兩個漢堡包。醫生當時警告，若他再胖下去，就會有患上心臟病、高血壓及糖尿病的風險。

▲ 現在的姜B已成為娛圈人氣王。（取自instagram）

直到姜濤15歲在快餐店做兼職，更是忍不住口不停進食。直至16歲時因「不服輸」的性格，再加上為了心儀女孩，姜濤展開減肥之路。起初姜濤以「極端減肥」方式減掉60磅肥肉，每天只食幾個蘋果充飢，不斷跑步，雖然瘦得很快，但發育期間令自己身體變得很差。

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經歷地獄減肥後，姜濤先後參加了兩個大型選拔節目《快樂男聲》和《全民造星》。他在《全民造星》中透露自己大概重140多磅，而當時他正修讀運動教練課程。他理解到，自己以前所用的是錯誤減肥方法，讀這科也是為更正確地減肥，慢慢學懂如何健康維持身材。

姜濤勝出《全民造星》後正式入行，為維持身材一直努力不懈。除了會去維園做帶氧運動之外，在特別日子前夕又會更加勤力操Fit。