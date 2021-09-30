【痾嘔肚痛】14歲少年BMI僅個位數揭患腸炎「克隆氏症」　兒科醫生：或與飲食含乳化劑及色素有關

▲ 兒科專科醫生周中武分享14歲、患炎症性腸病「克隆氏症」少年個案。

小朋友痾嘔肚痛可大可小，除了因為腸胃炎、食物敏感、便秘、闌尾炎等原因外，家長亦需留意小朋友有沒有其他病徵，慎防其他腸胃隱疾。兒科專科醫生周中武指出，兒童炎症性腸病如克隆氏症的患者數字近年有上升趨勢，相信與現代飲食習慣多含添加劑有關。假如沒及時治療，或會影響兒童發育成長。

▲ 兒科專科醫生周中武。(馮漢柱攝)

兒科專科醫生周中武表示，近年克隆氏症個案數字有上升趨勢，由1993年一年僅1、2個新症，發展至2017年一年有100名兒童炎症性腸病患者，患者病發年齡一般為10歲以上，但患者病發年紀愈來愈小，最小見過年僅半歲的嬰兒，因先天基因問題而病發。

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克隆氏症病徵

周醫生指，克隆氏症患者一般會有以下症狀：

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患者亦可出現口腔潰瘍（痱滋）且整整一個月沒有好轉，或雙腳出現紅斑節結、胚門長膿瘡等。

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因克隆氏症而暴瘦皮包骨

周醫生曾遇過令他畢生難忘的克隆氏症個案。一名14歲少年長年肚痛，醫生懷疑他患克隆氏症但家長拒絕做大腸鏡檢查，沒有即時確診。結果2年後，少年因長期營養不良而瘦至「皮包骨」，猶如癌末病人，BMI更只有個位數。

患有厭食症的女生BMI一般為16kg/㎡，但他只有單位數字。很多時患者以為只是胃口不好、少少肚痛又肚痾，但其實病情已醞釀一段長時間。而營養不良也導致少年變得思緒混亂。

由於少年情況嚴重、情緒低落且思緒混亂，醫生決定插鼻胃管餵奶，慢慢補給營養，約1、2星期後終好轉。

小朋友一消瘦，最大問題是影響整個發育過程。如腸道經常發炎，腸塞機會會較高，因為腸道不斷發炎，便會愈來愈窄，更會增加患癌機會。

克隆氏症成因及治療方法

周醫生指出，克隆氏症本於西方國家有較多病例，亞洲地區較少，但近年個案有上升趨勢，除了遺傳因素外，較大原因或與現代飲食多跟隨西方飲食習慣有關。

他提到，現代食品多含添加劑如乳化劑、人工色素等，都會影響健康。而事實上，克隆氏症其中一個治療方案，就是戒除所有含添加劑的食品。患者只可食新鮮、少油、清淡的食物，重回「幾代前農家人的生活」，盡量少外出用餐、少食街頭小食。另外為補充足夠營養，醫生亦會安排飲用營養奶（complete formula milk）。

一般而言，如想病情由不受控制，到回復精神及受控，需治療2至3個月。控制飲食好轉後，便可逐漸放寬，進食粥、飯、菜、水果等食物，盡快回復正常生活。

不過，他稱克隆氏症難言可否「完全康復」，只可視乎病情控制得好與否。假如控制得好，患者可正常生活；但控制不好可以不斷復發。患者可以繼續肚痛、肚痾、食慾不振、消瘦。假如屬於基因特變，部份人或做骨髓移植可完全康復。

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周期性嘔吐綜合症（CVS）

除了克隆氏症，周醫生亦提到另一個腸胃隱疾──周期性嘔吐綜合症（CVS）。患者病發時會反復嘔吐並持續數小時甚至數日，又感疲倦、腹痛、口水過多、怕光等。但非病發時，情況會突然好轉，完全沒有症狀。由於有些CVS患者很快就會復原，故父母或會誤以為是腸胃炎。

曾有一名患有CVS的2歲女孩，每月嚴重嘔吐4日、一日嘔10至20次，非常疲憊但沒有腹瀉。奇怪的是，病情會突然好轉，完全回復正常，沒有任何症狀。不過下一次病發，又會以同樣模式發生。

周期性嘔吐綜合症雖然不常見，但如家族有偏頭痛病史，風險會較大。因CVS隨著不同年齡階段有變化：3至7歲呈現周期性嘔吐、10多歲呈現周期性肚痛、成年呈現周期性頭痛。

周醫生亦給予數個建議，讓家長盡早辨識不尋常的痾嘔肚痛：

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記者：楊宛茜