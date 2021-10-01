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【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學　 Lenna母女情深：好多唔捨得！

娛樂 14:48 2021/10/01

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楊卓娜一家到機場送別Emma。

楊卓娜的繼女Emma遠赴德國升學，楊卓娜一家五口齊集機場送機，跟Emma道別。

向來重視家庭的楊卓娜於網上貼出家庭照，表達對Emma的不捨之情並祝福她。

【星二代學校】楊卓娜女兒播道小六畢業影全家福　三姊妹感情融洽細女視家姐為榜樣

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楊卓娜於社交平台貼出送機照片，

入閘啦！要一年後先見啦！
🛫好多唔捨得！祝福Emma 家姐平安到步Frankfurt, ￼在￼彼邦享受愉快的學習旅程！

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【靚太廚房】楊卓娜親授「沙薑豬手」　利用青瓜變花瓣擺盤點綴

有「最強繼母」之稱的楊卓娜於2009年為燈箱大王楊志翹誕下女兒楊舒然，她一直以來視兩名繼女如己出，十分愛錫三位女兒。她不時在社交平台分享巧手製作的精美菜式，與家人齊享天倫樂。

繼女亦很有楊卓娜的心，經常聯同爸爸為她送上驚喜，可見一家五口感情甚好。楊卓娜把家事打理得井井有條，家人也相處得樂也融融。

（IG圖片）

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楊卓娜除在家庭上擔當好媽媽的角色外，也自覺要成為女兒的榜樣，開始積極工作，憑好演技同不同劇中出眾的喊戲，令知名度開始上揚，獲不少觀眾稱讚，成為至今家庭事業兼顧得非常好的女強人典範。

撰文 : TOPick柴犬出動

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