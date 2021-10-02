【我家無難事】繼女赴德國Bauhaus修讀藝術　 楊卓娜忍痛放手：讓她學習獨立

▲ 楊卓娜繼女赴德國名校升學。

楊卓娜（Lenna）的繼女Emma遠赴德國升學，全家總動員齊集機場送別她。楊卓娜接受TOPick訪問表示，雖然很不捨得Emma往外地，亦很擔心她，但為了愛女的將來只好放手讓她外闖，並盼她能享受及學習獨立生活。

【最強繼母】楊卓娜繼女赴德國升學 Lenna母女情深：好多唔捨得！

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德國名校修讀藝術

重視家庭的「最強繼母」楊卓娜感慨指：「我不捨得，大家也不捨得二家姐，始終是第一次離家這麼長時間。因為要去一年，特別是疫情期間，大家也會有很多擔心。」

她認為：「那邊的疫情相對較穩定，以歐洲來說，那邊的設施比較好。家姐修讀的學系是藝術，在德國那間學校是很名的，在那裏讀書都很好。」

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楊卓娜進一步解釋，Emma選擇到德國讀書的原因：「她在威瑪市Bauhaus（國立包浩斯學校）升學，該學校在藝術方面是很出色的。家姐過去前數個月已開始修讀德文。」

楊卓娜期望：「她enjoy這一年的學習，如果疫情穩定也會去旅行，我亦想可以join她。期望她在外面可以享受一下，以及學習獨立的生活，她未試過離家這麼久。」

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國際著名藝術學府

國立包浩斯學校（Staatliches Bauhaus）通常簡稱包浩斯（Bauhaus），是一所德國的藝術和建築學校，因為包浩斯學校對現代建築學的深遠影響，所以包浩斯（Bauhaus）早不單是指學校，更成其倡導的建築流派或風格的統稱。

而且除建築領域外，包浩斯在藝術、工業設計、平面設計、室內設計、現代戲劇、現代美術等發展亦具有十分顯著的影響。

記者：梁樂欣

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