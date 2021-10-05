【開心速遞】演繹三太喪子之痛獲網民讚好戲　樊亦敏享受單身無悔因病錯過姻緣

樊亦敏（Amy）近年憑著於《愛‧回家之開心速遞》演巴辣「三太」白天娥大受劇迷愛戴，劇中她與二太（蘇恩磁飾）一直大鬥法。

昨晚（10月4日）的《愛‧回家之開心速遞》劇情講述為分到大龍生的物業，二太卻向三太訛稱其兒子Joe早年已夭折，樊亦敏演繹喪子之痛獲觀眾讚賞。

現實中50歲的樊亦敏至今依然單身，她享受做單身貴族的自由生活，縱然年青時因病錯過姻緣，她卻未感後悔，她曾於訪問中說：「每人一生也有好多遺憾」。

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▲ 樊亦敏七情上面呀！（影片截圖）

阿Joe真名龍舟

昨晚（《愛‧回家之開心速遞》劇情講述樊亦敏演的三太跟蹤二太，見她來到墓地前拜祭感到疑惑，二太向三太訛稱其兒子阿Joe出生不久已死。

二太向三太說：「因為你當年分娩時身體虛弱，威哥怕你受不住打擊。」，面對喪子之痛的三太即哭說：「點解我咁命苦，阿姐，我得一個仔呢。」，其後更「哭墳」兼說：「阿Joe，因為當年你是近端午節出世，所以幫你改名叫龍舟。」

三太由此大受打撃，幸得風少（陳浚霆飾）拆穿二太的詭計，發現阿Joe的病歷是偽造，被騙的三太隨即作出還擊，藉機使走二太，更帶同女兒跟大龍生一齊去睇樓。

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觀眾大讚樊亦敏

不少觀眾也喜歡這幕戲，更讚三太的演出，她們留言道：「今集好好笑，好鍾意睇三太」、「好鍾意睇佢，好搞笑又入戲」和「三太好鬼馬」。

現實中的樊亦敏沒有「三太」這份巴辣霸氣，但她為人有情有義，50歲的她更保養得宜，可惜在愛情路上樊亦敏未有所獲，至今單身。

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選港姐奪最上鏡小姐

以20歲之齡參選港姐的樊亦敏獲得「最上鏡小姐」殊榮，之後加入TVB後更獲公司力捧，星途一帆風順。

可惜她因壓力致免疫系統出問題，加上受哮喘病、低血糖及水腫困擾，近幾年更患上杏仁過敏症，百病纏身確實是樊亦敏的事業絆腳石。

耽誤演藝事業外，亦影響社交生活，樊亦敏曾於TOPuck專訪說：「很多謝當年追求過我的男士，他們都很好，當時未能告訴他們我的身體有多差，又並非紅了一大片或瘀了一撻，根本解釋不到。但若遇到用餐的地方很悶熱的話，我會透不到氣，會好忟憎地嚷著要走，當然那些男士很有耐性，但會覺得我好怪。」

▲ 樊亦敏曾於訪問內大談愛情觀。

患嚴重哮喘

年輕時男友大多是獨生子或者長子，背著傳宗接代的責任，而患嚴重哮喘的樊亦敏需長期服用類固醇，以致未能生育，令她錯失不少好姻緣：「我當時在想不要阻人幸福，所以主動提出分手。」

但樊亦敏未有因而感遺憾，甚為豁達。她說：「每人一生也有好多遺憾，不會覺得這樣做很了不起或偉大，只是當年大家處於適婚年齡，我又配合不到，最終他可以組織自己的家庭的話，也是件好事。至於自己就看緣份吧，將來事沒法預計，到我這年紀，選的對象或不需要生小孩。」

▲ 1991年樊亦敏參選港姐。

對愛情抱隨緣心態

樊亦敏公開承認過的男友只有何寶生，兩人因拍攝電影《武狀元蘇燦》而認識，而在交往之時，何寶生對佛學產生興趣，更於2005年出家為僧。

對於愛情，現年50歲的樊亦敏抱隨緣心態：「相處到就做朋友，相處不來就算。當然有很喜歡的人，但會放鬆一點去面對，畢竟已去到這年紀，再過幾年可能要攞政府資助啦。」

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享受單身自由生活

樊亦敏不諱言隨著年紀漸長，對金錢的概念也有變，如減少花費在奢侈品上，更加享受心靈以及跟親友相處時光：「因為今次跟朋友見完，也不知下次是幾時，故要積極及時行樂。」

樊亦敏很懂得享受單身自由生活，喜歡陶瓷的她曾報讀陶瓷鑑證，早前因疫情嚴峻而暫時停課，但她卻有更多時間去進修。「知識也是一種投資，人長大了，腦內的知識可幫你作出更好的選擇，如身體有事也知道看哪種醫生，所以我堅持一有時間便多進修，多看書。」

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