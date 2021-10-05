【醫護健康】「傑青醫生」張源津曾工作繁忙致過勞　靠培養興趣減壓

▲ 年青院士分會主席張源津。（冼偉倫攝）

「十大傑出青年選舉2021」日前結果揭曉，7名獲獎者包括劍擊運動員江旻憓、研發新冠病毒抗原快速測試產品的相達生物科技創辦人招彥燾、金記控股有限公司主席徐汶緯等。詳情即看：【下一頁】

於「專業工作」界別得獎傑青之一36歲的張源津，現為中大醫學院助理院長（外務），亦是泌尿外科專科醫生。他生於醫學世家，父親是泌尿外科名醫張新村、兄長是中大醫學院外科副教授張源斌。而張源津在中學時曾經有一段反叛期，幸好有哥哥傾訴和給予輔導，令他明白到自律的重要性，從此下定決心成為一位外科醫生。詳情即看：【下一頁】

香港醫學專科學院今日（5日）公布在2019年上半年進行的一項調查發現，受訪逾500名正接受或新近完成專科培訓的本地年輕醫生中，超過70%出現工作過度勞累的情況，逾20%受訪醫生更出現抑鬱問題。詳情即看：【下一頁】

年青院士分會主席張源津在會上分享自己曾遇到過勞情況，指自己過勞的原因是因為工作繁忙，惟期望自己能提供高質素服務、工作環境的人際關係，以及因工作繁忙而失去培養工作以外興趣的動力。他指，「醫生也是人」，即使很疲累也應爭取時間培養興趣、抒發壓力，同時要抱着正面的心態，是最重要的減壓良方。

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記者：洪芷晴、郭詩詩