七師傅首闖影圈拍《猛鬼3寶》　Locker盼同使七連閃電鞭

▲ 七師傅跟一班年演員合作。

由一眾年青演員林千渟（前名：林婷）、林家熙（Locker）、凌文龍、鍾雪瑩、蘇皓兒（Chloe）、岑珈其、周祉君、蘇致豪（豪哥）、許賢、郭奕芯、徐浩昌（肥腸）主演的《猛鬼3寶》，日前齊集於上水進行開鏡拜神，更特別請來七仙羽師傅演出「師傅」一角。

新晉導演黄鐦執導及編劇，黃綺琳編劇的《猛鬼3寶》，由三個單元組成。當日壓軸現身的七師傅更親自作法進行拜神儀式。七師傅甚受現場年輕演員歡迎，像Locker及郭奕芯等紛紛邀她自拍，逗得七師傅非常開心稱：「師傅普渡眾生，來者不拒！」

▲ 七師傅大受歡迎。

七師傅表示開心參與今次拍攝，與一眾新演員合作聚首是緣份，希望可以互相學習，她又說：「之前七連閃電鞭受歡迎，好多人追睇，我睇到時（拍攝）有咩元素同創意俾大家欣賞，好多時都係突然有諗法。」

網上爆紅頻道「試當真」成員Locker、許賢、豪哥及珈其等皆有參與電影演出，Locker與林千渟已是第二次電影合作，受訪時二人老友鬼鬼，千渟踢爆Locker希望與自己有愛情戲份，但Locker當場否認。

談到將與七師傅有不少對手戲，二人表示期待，被問會否與七師傅齊齊大耍「七連閃電鞭」？Locker笑言：「可以呀，睇下大家想唔想睇囉，可能戲入面會有新嘢！」千渟則表示：「之前睇完七師傅綜藝都好想同佢合作，之後經理人就話呢套戲有機會，超開心。」

▲ 集合多位年青演員。

許賢及豪哥談到拍攝鬼片的開工準備，坦言儀式習俗會做足，許賢：「我們平時網片都會拍死人情節，有俾利是，習俗都做開。」豪哥即笑說：「不過平時流流地，利是用Payme。」

凌文龍與珈其、肥腸及鍾雪瑩等演出「猛鬼監獄」單元，凌文龍表示：「其實呢部是喜劇，我好怕睇鬼片，如果係純鬼片我未必會拍，但喜劇可以帶到歡樂，可以嘗試。」談到拍攝鬼片的準備，肥腸謂最緊要夠精神，珈其則表示做足儀式以表尊重。周祉君與Chloe 是第二次合作，剛巧題材也是與靈異有關。

同場加映：鍾柔美+冼靖峰訪問