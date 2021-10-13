  • 27°C
香港時間 : 20211013日 (週三) 11:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港先生】戀上千億港姐聚少離多曾分手　高鈞賢決心回港發展挽救感情

娛樂 10:36 2021/10/13

分享：

熱門 魷魚遊戲 Anson Lo 疫苗獎賞 MIRROR星蹤 炎明熹 李慧詩 校長專欄 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

首屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）的女友被發現是曾參選香港小姐及亞洲小姐的「億萬千金」吳玥彤。

首屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）曾往內地「北漂」6年，直至去年，高鈞賢將事業重心轉回香港，與邵氏簽經理人合約，並坦言想跟女友好好經營二人的關係。

高鈞賢日前拍拖時，被發現其女友為曾參選香港小姐及亞洲小姐的「億萬千金」吳玥彤，二人一直都共識地將感情事低調處理。

【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情

    點擊圖片放大
    +7
    +6

高鈞賢曾向TOPick表示有一位拍拖多年的女友，惟因之前北上發展聚少離多，二人曾經分手。他說：「不想蹉跎人家的時間，某段時間不清楚自己的方向，所以著她去過自己的生活，我為事業繼續拼博。」

    點擊圖片放大
    +3
    +2

袁偉豪成首位奪視帝香港先生　港男冠軍發展高鈞賢兼職車房

實測飛利浦最新氣炸鍋　炮製簡易氣炸金沙骨【附有獎遊戲】

高鈞賢女友家底豐厚

與高鈞賢相戀的吳玥彤家底豐厚，有指她現居於淺水灣的獨立屋價值逾億元，據悉其父母在內地經商，生活無憂的她擁有多個名牌手袋，經常出國旅行及坐遊艇出海晒Fit爆身材。

直至去年，二人再度聯繫起來，女友的一句說話打動了高鈞賢，更決心將事業重心遷回香港：「她跟我說"I make your dream come ture"，讓我專心發展事業，令我明白很難得有這一個伴侶，所以除了工作之外，感情上我都會努力去維繫。」

除女友外，高鈞賢亦希望留港跟雙親及愛犬享受相處時光：「始終父母已年紀很大。另外，我養的狗狗已經14歲兼有白內障，希望可陪牠走最後的路。」

最新影片推介：冼靖峰+鍾柔美專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【香港先生】港男鄭健樂曾為兩自閉兒棄演藝工作　筋肉慈父以耐性營造親子happy hour
16:45 2021/10/06
【香港先生】港男鄭健樂曾為兩自閉兒棄演藝工作　筋肉慈父以耐性營造親子happy hour
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
18:00 2020/12/29
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
袁偉豪成首位奪視帝香港先生　港男冠軍發展高鈞賢兼職車房
13:07 2018/11/20
袁偉豪成首位奪視帝香港先生　港男冠軍發展高鈞賢兼職車房

你可能感興趣

【香港先生】港男鄭健樂曾為兩自閉兒棄演藝工作　筋肉慈父以耐性營造親子happy hour
16:45 2021/10/06
【香港先生】港男鄭健樂曾為兩自閉兒棄演藝工作　筋肉慈父以耐性營造親子happy hour
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
18:00 2020/12/29
【回歸大台】高鈞賢外闖後更珍惜機會　放棄北上回港陪女友挽救感情
袁偉豪成首位奪視帝香港先生　港男冠軍發展高鈞賢兼職車房
13:07 2018/11/20
袁偉豪成首位奪視帝香港先生　港男冠軍發展高鈞賢兼職車房
娛樂人物職業 演員 香港小姐 家庭關係 緋聞 兩性關係 拍拖 電視劇 TVB 娛樂機構

最高瀏覽

【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
23:51 2021/10/12
【圓規風球】圓規凌晨最接近香港　8號風球至少明早日出前維持【不斷更新】
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
17:35 2021/10/12
【遇襲身亡】西環的士司機遇襲亡右頸有7厘米傷痕　警方發現懷疑兇器菜刀
【掏空超市】圓規迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】
22:06 2021/10/11
【掏空超市】圓規迫近或掛八號波　將軍澳人急搶儲糧避風【多圖】