【香港先生】戀上千億港姐聚少離多曾分手　高鈞賢決心回港發展挽救感情

▲ 首屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）的女友被發現是曾參選香港小姐及亞洲小姐的「億萬千金」吳玥彤。

首屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）曾往內地「北漂」6年，直至去年，高鈞賢將事業重心轉回香港，與邵氏簽經理人合約，並坦言想跟女友好好經營二人的關係。

高鈞賢日前拍拖時，被發現其女友為曾參選香港小姐及亞洲小姐的「億萬千金」吳玥彤，二人一直都共識地將感情事低調處理。

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高鈞賢曾向TOPick表示有一位拍拖多年的女友，惟因之前北上發展聚少離多，二人曾經分手。他說：「不想蹉跎人家的時間，某段時間不清楚自己的方向，所以著她去過自己的生活，我為事業繼續拼博。」

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高鈞賢女友家底豐厚

與高鈞賢相戀的吳玥彤家底豐厚，有指她現居於淺水灣的獨立屋價值逾億元，據悉其父母在內地經商，生活無憂的她擁有多個名牌手袋，經常出國旅行及坐遊艇出海晒Fit爆身材。

直至去年，二人再度聯繫起來，女友的一句說話打動了高鈞賢，更決心將事業重心遷回香港：「她跟我說"I make your dream come ture"，讓我專心發展事業，令我明白很難得有這一個伴侶，所以除了工作之外，感情上我都會努力去維繫。」

除女友外，高鈞賢亦希望留港跟雙親及愛犬享受相處時光：「始終父母已年紀很大。另外，我養的狗狗已經14歲兼有白內障，希望可陪牠走最後的路。」

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