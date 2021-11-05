【終極上訴】終院裁定丁屋政策合憲合法　政府歡迎裁決

▲ 終審法院今日（5日）裁定丁屋政策合憲合法，政府歡迎裁決。（資料圖片）

丁屋政策一直備受爭議，長洲居民郭卓堅就丁屋政策提出司法覆核，並上訴至終審法院。終院今（5日）頒下判詞，一致裁定郭終極敗訴，換言之，現存所有興建丁屋的模式均屬合憲（詳情即看：【下一頁】），政府回應表示歡迎終院裁決，確定小型屋宇政策合法合憲。

發展局發言人表示，政府會繼續根據小型屋宇政策，如常接收及處理小型屋宇申請，並繼續在處理申請的過程充分考慮不同因素，包括申請人的原居民資格、申請建屋地點的規劃用途、配套設施等。

小型屋宇政策自1972年起實施，批地方式包括以免費建屋牌照方式容許申請人在其私人土地上興建小型屋宇、以私人協約方式批出政府土地，以及以換地方式批出契約。《基本法》第40條訂明，「新界」原居民的合法傳統權益受香港特別行政區的保護。終審法院確認小型屋宇政策的所有環節，即免費建屋牌照、私人協約及換地安排，均屬於《基本法》第40條內的新界原居民合法傳統權益。

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責任編輯：馮琪雅