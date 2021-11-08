【叱咤樂壇】MIRROR粉絲記招鬥墟冚盛況　鏡粉各出奇招霸佔靚位

▲ 過百鏡粉各出招數霸靚位。

今日下午，商業電台於昂坪市集舉行《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》記者會，一眾歌手齊集，如張敬軒、謝安琪、許廷鏗、鄭欣宜等，還有當紅人氣組合MIRROR、ERROR，更引來近百粉絲於11度氣溫下通宵霸位。

《2021年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》宣布於今日（11月8日）下午於昂坪市集舉行記者會，出席歌手名單包括兩隊超人氣組合MIRROR與ERROR全員現身。

MIRROR與ERROR 16子齊集現身屯門已出現萬人空巷的情況，到今次活動在戶外，仍然未令粉絲熱情減退，昨日（月7日）已有粉絲開始聚集昂坪，無懼氣溫急跌至11度仍無阻「鏡粉」與「404」捱凍霸頭位的決心，令花姐和MIRROR及ERROR成員都擔心粉絲受涼。

▲ 不少粉絲已齊結在昂坪。（攝影：梁樂欣）

最新影片推介：Dee哥+娟姐專訪

而約下午起，不少粉絲已陸續到達東涌昂坪，預備支持偶像，幸今日天氣放晴，溫度比早上稍暖。

MIRROR成員Ian（陳卓賢）的粉絲「Hellosss」阿Fi與Bunny向TOPick表示，她們家住屯門，今早四點起床，七點已到場霸位，她們大讚偶像Ian：「靚仔、大隻、做事認真、有才華、堅持夢想、有熱誠。」

至於Edan、Alton和教主的Fans，就霸到正對舞台中央有利位置。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

而今日記者會出席歌手及組合包括（排名依筆劃序）：

ANSONBEAN、before the night ends、C AllStar、Dear Jane、Delta T、ERROR、FIESTER、Hey Joe Trio、Heyo、iii、MC $oHo & KidNey、MC張天賦、MIRROR、per se、Robynn Yip、Serrini、The Hertz、ToNick、Zarahn、Zpecial、石山街、石詠莉（Sukie S）、李妍、吳家忻、吳業坤、岑寧兒、泳兒、林欣彤、林家謙、林奕匡、洪嘉豪、胡鴻鈞、陳柏宇、陳凱詠、陳葦璇、陳蕾、許廷鏗、章尾而、張惠雅、張進翹（Manson）、張敬軒、張蔓姿、馮允謙、曾比特、黃妍、黃凱逸、惡夢扭蛋、曾樂彤、湯駿業、葉巧琳、雷深如（J.Arie）、楊雅餘、鄧小巧、鄭欣宜、潘釗彤、鄭融、樂壇已死大合唱團（Jer@MIRROR、SENZA A Cappella、吳林峰、何家銘、林善麟、康志維、雷同二友、鍾舒祺）、衞詩、謝安琪、薛晉寧、應智越、藍奕邦、關心妍。

另外，TVB旗下的歌手如胡鴻鈞和《聲夢傳奇》代表歌手炎明熹也會現身，為叱吒一齊造勢。

記者：梁樂欣、陳淑霖