【換命真相】初見麥雅緻已認定為終身伴侶　張頴康有愛妻支持放心追夢

▲ 張頴康麥雅緻是模範夫妻。

張頴康今年12月便踏入40歲，太太麥雅緻剛為他誕下三胎，近日他為當台慶劇《換命真相》接受《1圈圈星光背後》專訪，分享再三為人父的喜悅外，亦剖白了入行20年的辛酸，與及跟太太的甜蜜相識經過。

2001年簽約天幕入行歌影兩棲的張頴康，曾被喻為「劉德華契仔」，2006年轉戰電視圈，直至2016年憑《一屋老友記》奪「飛躍進步獎」事業才露曙光。

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張頴康2012年跟拍拖四年、港姐出身的麥雅緻結婚，二人被譽為圈中模範夫妻，被問及相識經過，張頴康說：「對！我們沒合作過，但就像拍戲一樣，那年我像為台慶表演，排完舞在走廊看見她迎面經過，她跟我Say了聲HI，我心想：『這女仔是誰？無化妝都咁靚？』之後我上網找麥雅緻的資料，其後加了她Friendster，再用MSN傾足一年約她睇《投名狀》開始。」

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問及交往後最吸引他的優點，張頴康說：「外表身材無需多講，她簡直是完美！在一起不久，我曾涉及一宗酒吧醉酒傷人案，我沒錢請律師，想放棄任由對方控告，但她比我更緊張，指我不能有案底，最後幫我找律師，找很多資料，最後可弄至無需留案底，只簽保守行為。事件解決後，我發覺這女人無得彈，比我更緊張我自己。」

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拍拖一個月已認定對方

他指不是沒拍過拖，但從沒遇過一個女仔一心只對自己好，也不用擔心她有異心：「所以一起一個月，我已經說一定會娶她做老婆！但要給我時間儲錢，本來計劃三年，最後是四年才成！」

原來婚前一年張頴康曾轉行一個月，就是為了賺錢組織家庭，「訓練班後人工得幾千，要兼職配音及寫稿打三份工才夠生活，但到認識老婆之後真的不成，角色又不好，想儲錢搞婚禮也不能，就跟親戚轉行到內地工作。」

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可是卻遇上驚險事：「轉行一個月不夠就在大埔發生嚴重車禍，接近死亡時，便遺撼及不甘心，入行十年配角或主角都未做過，就跟太太說我想返TVB拍戲，老婆只說：『你去追夢吧，別想錢的問題，屋企等我頂！』邊有咁型的女仔？那我就回TVB，即使比之前人工更低都繼續捱下來。」

繼續男主角夢

張頴康捱至《回到三國》及《一屋老友記》終獲肯定及走上男配角位置，坦言有太太幫他理財，養育三個小朋友也沒壓力。

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▲ 圈中好男人。（黃建輝攝）

至於在這行的目標，他說：「目標一直無變，都是想做男主角，我仍然很乖在公司排隊，希望有一天排到！今年12月就40歲，對男演員來說是黃金期，是否還會繼續等？都要畀時限自己，要是再等多一段時間等不到，不排除會離開，嘗試離開再找機會追做男主角的夢，即使追不到都叫作嘗試過！」