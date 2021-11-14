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【童時愛上你】胡楓演出楊卓娜新劇　89歲修哥凌晨開工等到呆滯

娛樂 15:56 2021/11/14

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

胡楓仍熱愛工作。

現年89歲胡楓一向十分精神，並經常做演唱會嘉賓，熱愛工作的修哥，近日有份演出TVB新劇《童時愛上你》，同劇演員楊卓娜在拍攝幕後花絮時，卻拍下了胡楓等埋位至表情呆滯的倦容。

胡楓近日正拍攝TVB新劇《童時愛上你》，同劇演員有楊卓娜、高海寧、吳家樂、袁文傑等。

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日前楊卓娜在抖音拍片，分享拍攝花絮，其中一條片是演員拍夜班戲等埋位前的片段，她留言表示：「半夜12:00拍食飯，宵夜都慳返。」

開工等到凌晨

楊卓娜拍片時間為凌晨，大家正預備拍一場吃飯戲，可見餐桌擺放餸菜，高Ling、袁文傑等仍十分生猛等開工。

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惟網民發現胡楓卻是一臉疲憊，神情還有些呆滯，跟平時精靈的狀態有別，相信是已深夜，年紀大的修哥難免疲倦。

不少網民留言十分心痛，稱：「89歲還要半夜拍劇太辛苦了吧」、「心痛老人家」、「當演員真的不容易」，同時也大讚修哥十分敬業。

胡楓一向精靈。

【養生之道】89歲胡楓每日步行兩小時　修哥身壯力健從不進補

有意明年再開騷

現已89歲的胡楓，今年曾舉行紅館演唱會，又跳又唱兩小時，相當生猛，早前現身慈善音樂會，中氣十足演唱了3首經典金曲《百花亭之戀》、《隨想曲》、《沉默是金》，修哥打趣謂：「我就快90歲喇，時間過得好快。」修哥更透露正申請明年個唱慶祝90歲大壽。

不過修哥始終年事已高，雖然熱愛工作，也要小心保重身體。

撰文 : TOPick柴犬出動

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