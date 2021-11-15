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【貨機事故】BCF型貨機滑行道工地上停下　料調查需時1年

社會 17:42 2021/11/15

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

BCF型貨機滑行道工地上停下，調查機構發報告交代。（資料圖片）

民航意外調查機構今日（15日）就今年10月14日西伯利亞航空一架波音737-800BCF型貨機，在香港國際機場着陸後離開北跑道時進入及停在滑行道工地上的事故，發表事故調查初步報告交代事件，預計本事故調查需時12個月。

報告稱，事發於今年10月14日零晨00時03分，一架西伯利亞航空 (S7) 的波音737- 800型波音改裝貨機，登記標誌VP-BEN，航班編號為SBI8817，由俄羅斯伊爾庫茨克國際機場飛往香港國際機場，並降落在跑道07L。當飛機按空中交通管制 指示擬用滑行道A7離開跑道時，飛機進入了滑行道A6和滑行道A7之間的路面區域，該區域是為未來飛機運營而正在建造的雙滑行道系統的一部分。 飛機在區域內的標誌牌前停下，並被空中交通管制指示關閉所有發動機。 經地面工程師檢查後，香港機場管理局表示飛機及跑道設施都沒有損壞，事件中無人受傷。

調查組正詳細分析所收集的數據和資料，以確定事故的情況和因由，同時確定需要進一步調查的範圍和要跟進的調查方向，預計本事故調查需時12個月。

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責任編輯：余思嵐

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