【換命真相】27年煙齡張頴康為愛女戒煙　暖爸撇掉壞習慣：對女兒的承諾

▲ 27年煙齡為愛女成功戒甩煙癮，張頴康撇惡習一年拒做戒煙大使。

講起張頴康，除最近播出的劇集《換命真相》，定會想起他早前再為人父，家有三孩的阿康是圈中好爸爸、好老公的代表，今年8月更因為他宣布成功戒煙一年，而成為了「戒煙代表」，可是阿康接受TOPick專訪卻稱對這銜頭卻表示抗拒。

講起令他戒煙的契機，阿康記得非常清楚：「去年8月4日，在沙田一個商場內，我排隊在做停車場優惠，小豆（長女）在我背包中翻出加熱煙的煙彈，問是甚麼，我說是爸爸用來Relax（放鬆）的，她說：『我唔鐘意爸爸吸煙呀！』從未在她面前抽過，但原來一直都知我抽煙。」

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因為女兒這一句說話，令阿康輾轉反側一整晚：「甚至到第二天去工作，還是覺得心情煩燥。」

就在開車大埔住家的路程中，阿康開始對自己定下「挑戰」：「電子煙的好處在於方便，以往會一路開車一路抽，那日就想，不如試試一直忍到大老山隧道也不抽。過了隧道後又想，不如試試吐露港也忍著不抽，又再成功了就再試著忍到回家。」

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煙齡長達27年

就在那一程回家的道路上，阿康停止吸煙習慣：「一回家就把所有吸煙工具給老婆保管好。她亦有個好方法，由戒煙的第一天起，每天給我一個貼紙代表那天成功沒抽煙。人的心態好得意，開始得到『獎勵』後，你不會想斷掉，直到今天也沒有斷開過。」

講起戒煙方法，煙齡長達27年的阿康用頗特別的方式：「我會想為何抽煙的人可以休息，不抽的沒有？又會想何為我戒煙要避開本來抽煙的朋友，所以我戒煙會陪人抽煙，但只聊天不抽煙，只要戒到這一下，那就算是戒得成功了。」

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為女兒堅守承諾

不過在戒煙初期，阿康直言身邊有許多「魔鬼」，而他靠著堅持對女兒的承諾而忍了下來：「剛戒掉時曾歷了20多日好辛苦的日子，每天都『標冷汗』，當時正值拍攝《換命真相》，連幾句對白也記不到，真的好辛苦。」

捱過過渡期至今已一年有多，阿康自覺身體沒太大分別：「一直有跑步習慣，所以不覺得有太大分別，老婆說我的皮膚和臉色變好了。但我不是禁煙大使，不知道戒煙的好處、壞處。」

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拒做「戒煙大使」

事實上真的有人曾找過阿康擔任「戒煙大使」：「但我拒絕了！我是因為女兒那句像針一樣刺進心裡的話，才決定戒掉。」

他進一步解釋：「大家都知吸煙有害，但不喜歡聽到別人說：『掉咗佢啦，無益呀！』，覺得自己不抽，不要逼別人也不抽，因為每個人有選擇的權利。」

人，愈被禁止去做某件事，可能反而更加愈要做。反之，不用強逼，在可選擇的情況下，自己會選擇一條合適的路。

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不過阿康對於「禁煙大使」這名銜卻直言表示抗拒：「老實說，現在也會想食煙，我戒煙是對女兒的承諾。」

他亦直言很怕被標籤為成功戒煙的例子：「有些同事會以我作例子勸另一半戒煙，說：『阿康都戒到你快啲戒啦！』但我會叫他們不要再這樣說，聽這番話的人會好討厭我，因為男人不能用強逼的手法，自己也只是遇著女兒『窒』我才試著去做。」

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記者：陳心怡