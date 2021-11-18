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【靚海膽】海膽苦澀等於變壞？　海膽達人教揀靚日本馬糞+加拿大+朝鮮海膽

休閒消費 18:48 2021/11/18

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熱門 梅艷芳 靚太安樂窩 星空下的仁醫 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 疫苗獎賞 新冠疫苗

（圖片來源：iStock）

橙黃色的海膽，呈現出分明的粒粒狀態，啖啖鮮甜，脣齒留香，令人回味無窮。甚麼海膽才算靚？TOPick請來海膽達人樂師傅教大家分辨靚的日本馬糞、加拿大及朝鮮海膽。

日本馬糞、加拿大及朝鮮海膽的特性

樂Teppanyaki主廚樂師傅指，馬糞及朝鮮海膽體型比較小，好像指甲一般，呈長方形，但比較厚身，吃上去比較有質感。馬糞海膽的味道最香濃及鮮甜，自於市面上的朝鮮海膽布機會加入了明礬防腐劑，所以比較苦澀。

而加拿大海膽的體型比較大，吃上來雖沒有馬糞般鮮甜，但相對性價比強。

價錢方面，最便宜至最貴的次序為朝鮮海膽（約$60-$70／50克）、加拿大海膽（約$190-$200／50克）及馬糞海膽（$500起／50克），當中馬糞海膽的價錢比較浮動，按季節而定，例如11月中，馬糞海膽的售價可達至$800起。

如何選擇新鮮的海膽

樂師傳表示新鮮海膽的濕度要均勻，如果海膽邊緣已濕透，通常代表已存放了很久，雖然未算變壞，但已經不新鮮了。他續指一般吃到不新鮮的海膽時，起初會吃出芒果味，然後會變臭。

海膽保存方法

樂師傅表示，新鮮的海膽最好即日品嚐，若果未能即日品嚐，也要保存在雪櫃，建議最多存放2日。

把乾淨的廚房紙，濕少許水，再放在海膽上，再用保鮮紙包住，放到雪櫃。

此外，他提醒大家切勿急凍海膽，否則會影響它味道和質感。

海膽有苦澀味的原因

有時候吃海膽時會吃出苦澀，樂師傅解釋這是因為海膽加入了明礬的防腐劑。有些餐廳為了令海膽可以保存得更長久及控制出水的情況，會為日本的海膽或較低檔次的朝鮮海膽加入明礬防腐劑，這樣可以令海膽保存大約一星期。

樂Teppanyaki主廚樂師傳（圖片由受訪者提供）

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責任編輯：王芷瑩

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