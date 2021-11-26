【奇遇·人間角落】與歐陽娜娜當寵物殯葬師　李冰冰憶述愛犬經歷：牠不是因老了而走

▲ 李冰冰於內地節目《奇遇·人間角落》自爆一段難過的經歷。

內地節目《奇遇·人間角落》最新一集以動物為主題，邀得李冰冰與歐陽娜娜一同體驗寵物殯葬師的工作，見證主人與寵物間的日常並送牠們最後一程。

李冰冰於節目中透露自己不敢再養狗，訴說自己過去的一段經歷，更忍不住當場爆喊。

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李冰冰與歐陽娜娜一起參與寵物殯葬師工作，除了聽到很多主人及寵物之間的故事外，亦陪同主人在 「天堂事務所」送別他們的愛寵。

李冰冰於節目中自爆是愛犬之人，但由於一個不愉快的回憶以致她不敢養狗。她傷心地說：「我特別喜歡狗，特別是大狗，一看到大狗便不行了。我也曾養過一隻狗，後來牠......」

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▲ （影片截圖）

回想學生時期的自己，李冰冰續指：「我的那隻狗在二、三十年前、上大學前養，後來牠走了。牠走了之後便沒再養過，不敢養，不能提。」後來，李冰冰再詳細談到自身經歷，更忍不住於鏡頭前崩潰爆喊。

她說：「以前跟家人一起養過一隻叫「汪汪」的狗，之後因為家裏的條件好了，加上需要照顧患有心臟病的媽媽，而搬到一間大樓去住。但因為大樓規定不可以養大狗，因而便將「汪汪」託付給後來買下家中舊房的主人。」

她又謂：「我們遇上的第一個主人特別好，我們跟他說買這房子附帶一個條件，就是幫我們養這隻狗，待牠好一點。」李冰冰一家搬家後，亦有經常回舊家探望「汪汪」。

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不過，買下房子的第一任住戶其後將房子賣出去，並將「汪汪」交由第二任住戶照顧。然而，「汪汪」很快便不在了。

李冰冰痛心地指：「我爸有一次回去探望『汪汪』時，那主人跟他說牠死了，本來亦覺得牠老了就該走了。可是鄰居跟我爸說『汪汪』是被他們送到飯店去。」

原來，「汪汪」是被賣到狗肉飯店，最終遭人殘忍宰殺。