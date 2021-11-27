【積極抗病】受驚恐症折磨出門前恐懼至肚瀉　李珊珊學習平靜面對：不帶半點情緒如常操作

▲ 李珊珊患驚恐症近3年。

前港姐李珊珊淡出幕前9年，李珊珊前年11月首次公開患上驚恐症達兩年之久，當中更於直播中的分享患病的心路歷程，日前李珊珊於個人社交平台發帖交，雖然她已戰勝病魔，但透露每次出門因緊張至肚瀉，她以過來人身份鼓勵同路人別恐懼，珊珊寫道：「不如接受它是必然步驟，不帶半點情緒如常操作。」

【抗病自白】李珊珊患驚恐症淡出幕前 首度剖白病情： 如瀕死邊緣【有片】

▲ 李珊珊於IG分享病發時的苦況。（取自instagram）

李珊珊透露近況

日前李珊珊於IG分享一張於花店拍攝的照片，文中透露當日行程，中午配音過後，下午又要開會，但她透露每次出門身體也會出狀況。

她寫道：「每次出門，因緊張和恐懼，刺激腸道，必定會拉肚子。所以提早三小時起床，避免耽誤行程。可是早上比以往澎湃，過去是十萬隻大笨象衝出來的話，那這次是過百萬一湧而上，完全不受控。」

▲ 前年2月李珊珊出席活動，公開自己患病。

不過珊珊卻認為要面對問題，她續說：「其實要面對現實難題，在還未有頭緒解決，不如接受它是必然步驟，不帶半點情緒如常操作。」

最後更標籤「給同路人的話」、「不好受也不用難受」和「這樣才是平常心」。

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96年奪港姐冠軍

現年44歲的李珊珊於1996年參選香港小姐獲冠軍而入行，及至近年李珊珊身體欠佳，經常受到濕疹困擾，淡出娛圈近9年的曾被傳患腦瘤。

神隱多年的她於2019年2月現身慈善活動，並指自己曾患病要入院治療，雖屢傳患癌及抑鬱症，但珊珊卻沒有交代病情。及至11月22日，李珊珊應「精神健康基金會」拍片首度公開患上驚恐症，她以默劇方法拍片，片中手持寫上心聲的巨型「大字報」，她指曾有「眼前一刻令人窒息的感覺，覺得係瀕死邊緣」。

▲ 同年11月拍片公開患上驚恐症。（取自instagram）

自己才可以救自己

當時珊珊向傳媒透露已患病兩年：「2017年，我身處醫院當時因為種種原因，第一次出現非常激烈嘅病徵發熱，標冷汗，全身冇力，呼吸困難不停地掙扎，直至眼前一黑，那種令人窒息的感覺，我直頭覺得在瀕死邊緣，經過不同檢測，專科醫生都搵唔到病因。」

她又指：「病徵持續出現，每日都徘徊地獄和折返人間。兜過唔少冤枉路，做過唔少測試都係搵唔到病因，直至有一日經轉介去找劉英傑醫生，我才知道個病係叫驚恐症！幸好劉醫生教曉咗我，情緒病其實同傷風感冒一樣，有得醫。」

其後李珊珊以facebook live跟網民分享感受，她認為有情緒病的人第一步是自救，要看醫生、信任醫生及準時食藥。「如果你覺得找不到疼愛你的人，就找一個你肯相信，或者會關心你的朋友，跟對方分享感受，或陪伴你一同去抗病，唯有自己才可以救自己，很現實。」

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能幫人是福氣

珊珊當時表示仍有食藥，但藥份已可以由十分減至兩分，康復速度比預期快，人亦變得快樂，故她建議患者正面處理。

慢慢戰勝病魔的李珊珊今年2月於商台節目《自在想》中以過來人分享康復心路歷程。

她謂自己18歲入行，一直以來都堅強面對所有事情：「我性格係就算幾大件事都自己承受，不善於分享自己負面情緒，上一輩教落，別因為少少事就嘈喧巴閉，所以自己不想打攪人。娛樂圈這一行好高壓，以前去玩下就無事，但當了一定年紀，就會爆出來。但我仍然覺得今次患病是一件美事，患這個病，反而令我幫到好多人，福氣來的。」