【超市大搜查】逾一成烏冬含邪惡酸度調節劑或致幼兒腸胃不適　盤點53款不含E296/E325烏冬名單

▲ 逾一成烏冬含邪惡酸度調節劑或致幼兒腸胃不適，盤點51款不含E296/E325烏冬名單。

不少家長會為孩子選擇進食烏冬，不過要留意烏冬是否含有邪惡酸度調節劑。本港有註冊營養師表示，添加調節劑是為了保鮮，但酸度調節劑「E296」、「E325」這兩種成分，幼兒身體未必能分解，容易引致腸胃不適，家長宜避免讓年幼小孩吸收。

TOPick近日走訪市面上多間超市，檢視62款常見烏冬，結果發現，有53款烏冬不含「E296」、「E325」酸度調節劑，另有9款烏冬酸度調節劑則含有這兩種成分。

53款不含「E296」、「E325」酸度調節劑中，包括福稻亭日式急凍讚岐烏冬、759阿信屋日本冷凍讚岐烏冬、100%北海道小麥無鹽烏冬及都一烏冬麵等。

詳細不含酸度調節劑「E296」、「E325」烏冬名單如下：

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詳細不含酸度調節劑「E296」、「E325」烏冬名單如下：

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是次檢視亦發現，有9款烏冬含酸度調節劑「E296」或「E325」，有的甚至兩種邪惡成分都有，其中佳之選牌日式烏冬就含有酸度調節劑「E296」和「E325」、超力牌稻庭烏冬則有酸度調節劑「E325」。

詳細9款烏冬含酸度調節劑「E296」/「E325」名單：

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註冊營養師楊盈希（Hayley）早前向TOPick表示，添加酸度調節劑是其中一種保鮮方法。酸度調節劑可以改變或控制食物酸度或鹼度，抑制細菌生長，提高食物安全及質素，市面上大部分烏冬可安全食用。

市面售賣的烏冬中，常見的酸度調節劑如下（顯示於產品成分表）:

Hayley解釋，酸度調節劑編號，「E」字頭的編號代表為歐盟核准，可安全食用的成分。這些成分存在於天然食物，也有人工合成的。最常見的「E260」就是醋，可安全食用。但需要留意的是，「E296」、「E325」這兩種成分，幼兒身體未必能分解，容易引致腸胃不適，家長宜避免讓年幼小孩吸收。

如何減少酸味？

註冊營養師Hayley表示，由於大部分酸度調節劑均為水溶性的，烹煮前可先放入水中浸一浸，以減少酸味，但未必能完全去除酸味。

至於乾製及急凍烏冬，大部分不會使用酸度調節劑，而是使用鈉質保鮮。相比起其他麵類，它們的碳水化合物和鈉含量也較高。Hayley建議，進食較低鈉的烏冬，選擇每100克食物中，不多於120毫克鈉的烏冬。

本港食物安全中心指出，當鈉水平偏高時，身體會透過尿液排出多餘的鈉。當腎臟有時無能排出過多的鈉，積存體內，會增加患上高血壓的風險，尤其是對鈉較敏感的人士。

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責任編輯：黃存新