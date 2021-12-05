【揚威國際】古天樂投資動畫片美國奪大獎　《一家人大戰機械人》望提名奧斯卡

▲ 古天樂投資動畫片《一家人大戰機械人》揚威國際。

「影視大亨」古天樂近年有不少影視娛樂的投資，除出錢出力支持港產片，旗下的天下一電影亦積極開拓不同製作，今年便投資了動畫片《一家人大戰機械人》（The Mitchells vs. the Machines），並在4月於Netflix上架，影片亦受到不少好評，甚至有機會獲在奧斯卡提名最佳動畫。

今日天下一電影（One Cool Film）在社交平台公布喜訊，《一家人大戰機械人》在被譽為奧斯卡重要指標的紐約影評人協會獎（The New York Film Critics Circle）獲得「最佳動畫電影」！

▲ 古天樂被封「影視大亨」。（取自Facebook）

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奪影評人最佳動畫

古天樂有份的天下一除投資及製作電影，亦涉及經理人公司、影視劇各類後期製作、影片發行宣傳等，今年在事前沒大肆張揚下，古仔就投資了動畫片《一家人大戰機械人》。

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此片並跟荷里活的哥倫比亞影業（Columbia Pictures）及索尼動畫（Sony Pictures Animation）聯合出品。古天樂擔任執行監製（Executive producer），即不只是出資便算還有實際地參與製作。

《一家人大戰機械人》故事講述科機械人發動智能叛變，要統治世界，人類面臨世界末日之際，平時超多拗撬的一家四口家庭再加一隻愛犬，陰差陽錯下肩負對抗機械人的救世任務。

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影片藉故事反思在現實生活中智能手機年代，一家人個個耷頭玩手機零溝通的問題，頗有意思。

而此動畫片也有彩蛋，從電影完場credit所見，都分別展示劇組人員的家庭照，當中包裝有古天樂與父母的合照。