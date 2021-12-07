【科研教育】唐乃勤初中書院建生物科技實驗室　研高中設選修單元銜接

▲ 保良局唐乃勤初中書院將於周六舉行入學講座及虛擬校園參觀，現正接受網上報名。（梁偉榮攝）

深水埗津校保良局唐乃勤初中書院，是少有將生物科技融入常規課堂的學校，該校自設生物科技實驗室，硬件設備成本達500萬。校長黃仲奇透露，為讓學生得以銜接高中選科，正與「一條龍」莊啟程預科書院商討合作在高中生物科內，開設生物科技選修單元。

生科校隊已有80成員

除校本綜合科學及生物課，該校亦設有生物科技校隊，讓有興趣的學生參與研究及比賽等，現時校隊已有80名成員，其中有份參與大學研究的則有約10人。

黃仲奇本身亦是理科人、電機電子工程系出身，早於2011學界的STEM教育概念未成形，他已構思規劃學校的科技發展，在2016年看準未來生物科技發展潛力，便陸續着手籌備將校內生物科實驗室，改建成生物科技實驗室。

▲ 校長黃仲奇本身亦是理科人、電機電子工程系出身，看準未來生物科技發展潛力，決心籌建生物科技實驗室。（梁偉榮攝）

他在2018年開始在校外物色適合教學人才，可是無先例可循，起初按招聘一般中小學教師方法、登報請人全無回音，其後向大學教授取經、改用大學慣用招聘途徑，方覓得有大學講師資歷的生物科技專家陳嘉儀加入該校。

陳嘉儀由海洋生物科技公司轉職中學教師，她透露並無減人工，黃仲奇指校方透過凍結校內4個職級、涉及約300多萬元，用作支付陳及其他STEM活動教學助理薪酬開支等。

陳嘉儀毅然辭職轉到中學任教，希望從源頭尋找本地科研人才，詳情請看：下一頁

硬件設備成本500萬

至於校方最初斥資250萬買齊實驗室基本設備，其後再陸續申請優質教育基金及辦學團體資助添置設備，所有硬件共涉500萬元，生物科技內容今年起全面融入全校3級綜合科學或生物課，每年營運成本約需50萬，靠每年借場予遴近大專院校收取約100萬收入支持。

學校亦將生物科技教學推廣到同一辦學團體的保良局雨川小學，為資優學生授課，並進行教師培訓；學生升讀莊啟程預科書院時，選修生物科的學生亦可回母校實驗室上課。

保良局唐乃勤初中書院將於本周六（11日）舉行入學講座及虛擬校園參觀，現正接受網上報名。

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記者：馮琪雅