  • 22°C
香港時間 : 20211209日 (週四) 15:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】兩名患者離港後外地確診　分別居壽臣山壽山村道獨立屋及太古城寶山閣

社會 14:23 2021/12/09

分享：

熱門 聖誕2021 梅艷芳 靚太安樂窩 全民造星IV 校長專欄 炎明熹 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查 新冠疫苗

（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（9日）新增7宗輸入個案，患者分別由英國、美國、泰國、巴基斯坦等地抵港；至今本港個案累計12,479宗，包括12,478宗確診個案和一宗疑似個案。

個案12482涉及一名39歲男病人，居於壽臣山壽山村道一獨立屋。他於11月22日先行前往丹麥，離港前於11月20日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他其後從德國經英國乘搭航班VS206於12月5日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。

他於抵港後第三天（7日）在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈陽性。病人於12月7日出現病徵，Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。他於潛伏期在港曾到訪的地點已納入強制檢測公告。
　　 
另外，個案12483涉及另一名39歲男病人，居於太古城寶山閣。他於11月20日經德國前往捷克共和國，離港前於11月19日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。

他從捷克共和國經德國乘搭航班LH796於11月29日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他於抵港後第九天（7日）在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈陽性。

病人沒有病徵，Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

他在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為11月17日。他於潛伏期在港曾居住、工作相關和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

政府昨晚就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處26個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠狀肺炎相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】

政府早前宣布市民進入食肆等18類表列處所，由今日起必須使用「安心出行」的規定，不過當局因考慮到有個別人士未能符合相關使用「安心出行」的規定，有3類人士可以以「填紙仔」代替使用「安心出行」，TOPick整合了有關的資料及可獲豁免的群組。詳情即看【下一頁】

變種新冠病毒Omicron入侵本港，暫累計錄得4宗個案，均為輸入及輸入相關個案。醫管局今（8日）公布，截至今早9時，過去24小時再多一名38歲男患者（第12433宗）出院，其為本港第4名確診Omicron變種病毒患者，留醫約11日，並會繼續進行出院後的14日隔離。他為本港4宗Omicron個案中，第2名出院患者。詳情即看【下一頁】

最新影片推介：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

相關文章

【安心出行】進入食肆等18類表列處所明起須掃「安心出行」　一文看清有關安排及獲豁免人士
16:36 2021/12/08
【安心出行】進入食肆等18類表列處所明起須掃「安心出行」　一文看清有關安排及獲豁免人士
【疫下經濟】調查指疫情下近半數家庭收入跌　逾4成人曾借貸平均7.7萬
16:40 2021/12/08
【疫下經濟】調查指疫情下近半數家庭收入跌　逾4成人曾借貸平均7.7萬
【新冠疫苗】第5批科興疫苗由北京抵港　涉及40萬劑
19:19 2021/12/08
【新冠疫苗】第5批科興疫苗由北京抵港　涉及40萬劑
【DSE】九巴車務督察14年來請假「追更」監考　為畏光SEN生調位提供公平應考機會
19:36 2021/12/08
【DSE】九巴車務督察14年來請假「追更」監考　為畏光SEN生調位提供公平應考機會
【安心出行】社協向有需要基層派智能電話　劏房戶昐政府重新考慮「填紙仔」
20:39 2021/12/08
【安心出行】社協向有需要基層派智能電話　劏房戶昐政府重新考慮「填紙仔」
【強制檢測】26個指明地方納強檢　包括香港中央圖書館及4間學校
今日 09:22
【強制檢測】26個指明地方納強檢　包括香港中央圖書館及4間學校

你可能感興趣

【安心出行】進入食肆等18類表列處所明起須掃「安心出行」　一文看清有關安排及獲豁免人士
16:36 2021/12/08
【安心出行】進入食肆等18類表列處所明起須掃「安心出行」　一文看清有關安排及獲豁免人士
【疫下經濟】調查指疫情下近半數家庭收入跌　逾4成人曾借貸平均7.7萬
16:40 2021/12/08
【疫下經濟】調查指疫情下近半數家庭收入跌　逾4成人曾借貸平均7.7萬
【新冠疫苗】第5批科興疫苗由北京抵港　涉及40萬劑
19:19 2021/12/08
【新冠疫苗】第5批科興疫苗由北京抵港　涉及40萬劑
疫情 環境衞生 安心出行 疫苗 新冠肺炎疫情 肺炎 流感 學校

最高瀏覽

【花樣年華】劉嘉玲上海搞大型慶生派對　梁朝偉被賓客生擒楊千嬅到賀
18:22 2021/12/08
【花樣年華】劉嘉玲上海搞大型慶生派對　梁朝偉被賓客生擒楊千嬅到賀
【梅艷芳】梅媽回應梅愛芳姊妹非親生傳聞　內孫外孫孝順感欣慰
17:04 2021/12/08
【梅艷芳】梅媽回應梅愛芳姊妹非親生傳聞　內孫外孫孝順感欣慰
【加入政府】《東張》黃穎君加入政府做媒體主任月薪逾6萬 為家人還債入行曾日做5份工
12:55 2021/12/08
【加入政府】《東張》黃穎君加入政府做媒體主任月薪逾6萬 為家人還債入行曾日做5份工