【新冠肺炎】兩名患者離港後外地確診　分別居壽臣山壽山村道獨立屋及太古城寶山閣

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本港新冠肺炎疫情持續緩和，今日（9日）新增7宗輸入個案，患者分別由英國、美國、泰國、巴基斯坦等地抵港；至今本港個案累計12,479宗，包括12,478宗確診個案和一宗疑似個案。

個案12482涉及一名39歲男病人，居於壽臣山壽山村道一獨立屋。他於11月22日先行前往丹麥，離港前於11月20日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他其後從德國經英國乘搭航班VS206於12月5日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。

他於抵港後第三天（7日）在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈陽性。病人於12月7日出現病徵，Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。他於潛伏期在港曾到訪的地點已納入強制檢測公告。



另外，個案12483涉及另一名39歲男病人，居於太古城寶山閣。他於11月20日經德國前往捷克共和國，離港前於11月19日進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。

他從捷克共和國經德國乘搭航班LH796於11月29日抵港，抵港時在臨時樣本採集中心抽取樣本進行的2019冠狀病毒病檢測結果呈陰性。他於抵港後第九天（7日）在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈陽性。

病人沒有病徵，Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。

他在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為11月17日。他於潛伏期在港曾居住、工作相關和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

政府昨晚就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處26個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。另外，由於4間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠狀肺炎相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。已經完成新冠疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。詳情即看【下一頁】

政府早前宣布市民進入食肆等18類表列處所，由今日起必須使用「安心出行」的規定，不過當局因考慮到有個別人士未能符合相關使用「安心出行」的規定，有3類人士可以以「填紙仔」代替使用「安心出行」，TOPick整合了有關的資料及可獲豁免的群組。詳情即看【下一頁】

變種新冠病毒Omicron入侵本港，暫累計錄得4宗個案，均為輸入及輸入相關個案。醫管局今（8日）公布，截至今早9時，過去24小時再多一名38歲男患者（第12433宗）出院，其為本港第4名確診Omicron變種病毒患者，留醫約11日，並會繼續進行出院後的14日隔離。他為本港4宗Omicron個案中，第2名出院患者。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：陳正怡