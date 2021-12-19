【全民造星IV】大熱Marf渴望入女團　邱彥筒決賽目標：做觀眾及自己都enjoy的演出

▲ 《全民造星IV》20強之一的邱彥筒（Marf）。（梁樂欣 攝）

ViuTV偶像育成節目《全民造星IV》已選出最後20強，她們在今日（12月19日）下午現身九龍灣國際展貿中心地下中央廣場，出席《全民造星IV》記者會，現場有近300粉絲到場。

《全民造星IV》20強之一的邱彥筒（Marf）接受TOPick訪問表示：「知道今個活動在中央廣場辦，出場時有點緊張。」

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期望獲選入女團

未正式出道已充滿人氣的Marf近期已獲邀出席不少商場及產品活動，不過她說：「好慶幸出席活動，仍然好有新鮮感。雖然現場又要比賽又要出席活動，但她喜歡這種忙到抖唔到氣，令存在價值的感覺更深一些。」

一直被視為今屆大熱之一的Marf稱不敢給自己壓力：「因為上兩輪一畀壓力自己便病了，所以不敢畀太大壓力，只希望到時做到不論觀眾還是自己也很enjoy的表演，這就是我在決賽的目標。」

她直言可以入女團：「真的想與這班女仔試一下可做到甚麼、可帶給香港有更新的女性形象。」Marf最後不忘謙稱：「但一切都要多謝有大家的支持及肯定才行。」

記者：梁樂欣