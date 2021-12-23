【居屋新盤】房委會指啟翔苑項目進展順利　預計關鍵日期為2023年5月

▲ 房委會指啟翔苑項目進展順利，預計關鍵日期為2023年5月。（政府新聞處）

房委會及其轄下建築小組委員會和投標小組委員會的委員今日（23日）視察鑽石山居屋項目啟翔苑，了解項目的進展。房委會指啟翔苑項目進展順利，樓宇上蓋正在興建中，預計關鍵日期為2023年5月。

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啟翔苑是2020年發售的4個居屋項目之一，項目單位已全數售出。屋苑地盤面積約6,320平方米，包括兩座樓高39層及35層的住宅大廈啟怡閣及啟悅閣，共提供940個單位，預計可容納約2,900人居住。單位實用面積由27.4平方米至46.6平方米不等。

委員會獲悉項目進展順利，樓宇上蓋正在興建中，預計關鍵日期為2023年5月。亦了解到項目在規劃和建築階段廣泛採用創新科技包括建築信息模擬技術及建築機器人技術等，以提高效率。

房屋署建築團隊表示，由於地盤的周邊為交通繁忙的彩虹道及龍翔道，為舒緩交通噪音對發展項目的影響，建築團隊在住宅大廈部分位置裝設隔聲鰭片，而部分單位則設有減音窗。

▲ 委員聽取有關樣板房減音窗的講解。。（政府新聞處）

在建築設計挑戰上，房屋署建築團隊指，包括渠務保留地帶限制了大廈發展的空間，大廈需要後移以作配合。另外，建築設計讓大廈之間留有通風廊，以提高空氣自然流通的效果。

房委會表示，啟翔苑位於鑽石山綜合發展區，該發展區是近年市區較罕有的大型綜合發展項目，當中還包括啟鑽苑第一期的公共租住房屋和啟鑽苑第二期的綠表置居計劃項目。除公營房屋外，綜合發展區內亦會提供活水公園、文化園景大道、公共運輸交匯處及宗教設施等。

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責任編輯：李榮忠