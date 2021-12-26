【全民造星IV】Marf+Gao+Day獲獎感夢幻　三甲選心水女團團員

《全民造星IV》總決賽在昨晚（12月25日）圓滿結束，結果由一直都是大熱的邱彥筒（Marf）奪冠，亞季軍分別由沈貞巧（Gao）及許軼（Day）奪得。

她們接受TOPick訪問時，異口同聲表示高興但仍然未能相信這已是事實，手持冠軍獎項的Marf形容心情稱：「好似啲跳舞Showcase完咗，無端端畀嚿嘢你咁，但原來已經經過咗半年。」

至於亞軍阿Gao自言比賽好玩：「好玩、興奮的心情大過攞獎。」季軍阿Day說既開心又激動。

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三甲感謝支持者

Marf獲獎，她表示要多謝家人及免費幫她的人：「因為太多嘢做，冇咩點同屋企人交代，好多謝佢哋支持。同埋好多謝免費幫我嘅人，包括Technical、音樂上，意見上都好多謝大家支持。」

而Day感激A2組及《全民造星IV》所有參賽者：「佢哋好幫助、畀好多支持我、令我有決心完成比賽。」

在今次比賽中，Gao的表演的勁舞令人刮目相看成全晚亮點之一，她謙稱：「多謝大家睇得開心，可能今晚我嘅表演畀到驚喜大家。」同時她不忘感謝同台演出的朋友：「一齊表演嘅舞者係我老師同朋友，佢哋都係好出色嘅舞者。」

Marf、Gao、Day都順利成為女團成員，她們表示唱歌、拍劇、綜藝都有興趣嘗試。

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心目中女團人選

至於其他成員，要在明年1月有定案，問及心水隊員時，阿Gao即笑言：「要整個B組！」阿Day稱希望黃詠霖（阿蛋）和王家晴（Candy）。

至於Marf稱，希望姜咏鑫（Ada）、夏子涓（子涓）、區廷筠（Tengie）及黃斯琪（CK）可以入團，她分析稱：「佢哋係比較全能嘅人，CK同Tengie都識整歌，香港女團有原創歌嘅成份係一件好特別嘅事。」

至於阿Gao被稱具大將之風，視為女團隊長人選，她稱：「假如真的要擔任隊長，一定會努力做好。」

記者：陳淑霖、梁樂欣

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