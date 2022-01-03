【異搜店】何廣沛視馬德鐘為榜樣　樂與藝訓班同學通宵傾劇本：我們很喜歡演戲！

▲ 何廣沛（Matthew）在《異搜店》中飾演擁有特異功能的韋德信。

舊物有著無比的吸引力，令人好奇它的過去又或者從中了解往日的文化，何廣沛（Matthew）於TVB劇《異搜店》演觸碰舊物後腦海浮現物件經歷過的片段，相信令不少人羨慕不已！

Matthew從藝員訓練班出身，經歷過路人甲時期再到當上較重戲份的角色，或者同樣令同期藝人羨慕？他就謙稱自己只不過是比較幸運的一群，距離成功有一大段距離！

【異搜店】楊玉梅霸氣惡罵衛志豪 憑兩招維持好身段成美魔女

最新影片推介：姚子羚專訪

接過男一頭銜

Matthew參與2012年的無綫電視藝員訓練班入行，2014年時憑《女人俱樂部》年青版姚子倫（Alan）一角為觀眾熟悉。7年過去，Matthew在新劇中獨擔大旗，又是否代表著「戲份愈重，責任愈大」呢？

Matthew如實地說：「《異搜店》是真真正正由自己孭飛，沒有壓力也是說假的，畢竟劇集的收視、口碑直接是男女主角負責，不可以推卸責任，換言之要面對的事情會更加多。」

他回想拍《大醬園》較輕鬆：「那套劇集中有很多演員，只是家人已有四房，所以當時是比較輕鬆，只需做好自己，而岱融哥、龔慈恩等前輩也會在旁教導。現時於新劇中就肩負起帶領角色，也沒有太多人可給意見。」

這位大呼緊張的男主角盡本份之餘，也虛心地聽從監製、編審的話，Matthew曾於拍攝前心想：「死喇，我都唔識嘅，點算？」他坦言自己對懸疑劇集「零知識」：「其實從也不看這類題材的劇集，因為很害怕，看過後就很容易發惡夢，所以自小到大也沒有看奇幻題材的作品，反而可接受恐怖片。」

▲ （劉卓姿 攝）

舊電腦令Matthew激動

Matthew自言不喜歡拋棄舊物，認為所有事物也是一份回憶，其中在《異搜店》第二個單元內，所應用到的道具電腦就出現了令Matthew印象深刻的片段。

他回憶說：「最喜歡第二個單元，當中一部舊的手提電腦當中有很多訊息，讓我飾演的韋德信追溯到家中的秘密。我看劇本時也想不出結局，也被編劇帶錯了風向，當一個演員也想不到後來的故事發展，其實編劇是成功了！」

眾演員在單元中所用到的80、90年代手提電腦本來已成廢物，但突然間被Matthew成功開著，他憶述：「我們在拍攝時如常地扮開機，按著電腦的開關，但一部20多件的手提電腦沒有充電也竟然有反應，我們看到都都呆了，但為趕上拍劇進度，於是馬上把電腦關掉。」

他很後悔為趕拍攝而把電腦關掉：「突然間被我成功開到，點解我要熄咗佢，我覺得好可惜！」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

過份照顧陳曉華？

劇集中的男一、女一鬧緋聞是常見的事，面對尚屬演戲新人的陳曉華（Hera），作為「師兄」的Matthew願意犧牲休息時間幫助對方：「我會以她討論來引導她理解對白的另一層意思，否則她永遠從自己的方向去想，但新人思考的方向一定是很狹窄，兼且尚未擴大自己的腦袋，演繹就會很單一。」

畢竟拍劇是團體工作，他認為拍檔間應該互相交流、溝通，他抱著大家一起進步的心態，笑說：「人哋唔好唔通由得佢死咩？」

趁機好奇一下二人間的交流內容，Matthew大方分享稱：「我曾很認真問她是想當演員抑或藝人？透過問題讓她知道兩者之間的分別，如果只是想做演員的話，就一定要在演藝中下苦功，不可一步登天。而做明星的話，可以突然人氣急升、爆紅，然後就後勁不繼了！」

▼ 點擊圖片放大 +2 + ▲ （取自Instagram）

+

遇「恩師」解決咬字問題

咬字不清、未可說清楚對白是演員的大忌，Matthew與Hera過往都被網民批評過咬字問題，Matthhew認為需要與拍檔互相監察：「自己的咬字問題通常是由第三者告知，我作為Hera的拍檔就是近距離地做戲，她說錯的話我就會聽到，然後提醒她。」

Matthew再作解話：「沒有怎樣去改，人不是萬能，拍劇時堅持每一個字說得字正腔圓，但也會疲累，突然間腦袋空白，那就要依靠拍檔，他們聽著我說的對白，互相提點、監察。」

高層曾勵珍（珍姐）相當著緊Matthew的咬字，曾親自作指導，Matthew說：「珍姐與我重新檢視這問題，有次就真的作出訓練，教導我用丹田發聲。我自己以前也不知道，導演、監製也沒跟我說過，自己也曾用過其他方法，可惜也未達標。」

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

Matthew：「開竅前一直也很迷失」

Matthew與演戲新人Hera合作，同樣經歷過新人階段的他表示明白新人需要好前輩幫忙開解，他說：「過往曾聽過前輩說演戲沒有對錯之分，也不要批評別人的戲，其他人如何演繹角色也是對方的選擇，我當時做新人時是默默承受，把東西轉化，但開竅前一直也很迷失，又沒有人可教導我，是十分悽慘。」

問到他在何時開竅？他說：「直至演2016年播出的《律政強人》時突然間開竅，在以前的《財神駕到》演一個反應也要演十多次，也只是看到劇本就只看到表面的意思，未有延伸。」

▲ 《律政強人》（取自Instagram）

視馬德鐘為榜樣

在演戲路上遇到好前輩是可遇不可求，Matthew感恩「馬神」馬德鐘教會他如何成為一位演員，他從馬神身上學到關於演員應有的態度！

他分享得著：「當成為男女主角時就自以為是無敵的話，就會予人難合作的感覺，但如去到那個位置依然專業、敬業、準時、準備充足，兼且可以督促別人，別人就會感受到你的熱誠與努力，與你一起把事情做好。不應該因為自己是男主角而擁有特權，需要保持謙卑、專業的心態。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

醉心演戲 不忘初心

從藝訓班出身的Matthew直言演藝路是「難行」，他深明從自己口中說出來是不具說服力：「很多時大家會稱呼我們為訓練班同學仔，但其實首一兩年的薪金比臨時演員還要低，取替了臨時演員所演的路人、死屍、無名氏，我也有始終有經歷過那段時期，所以我十分明白。」

他認為訓練班出身的起步點始終也較別人低：「訓練班出身的對公司而言是中流砥柱，不同於港姐、港男，以比賽途徑加入公司的其他人，他們一開始就讓大家認識，訓練班出身基本上是沒有未做過的事。」

也不得不提起去年12月於TVB台慶的短劇，事關演員全都是出自藝訓班，參與其中的Matthew稱：「大師兄張振朗很想捉緊訓練班初心，讓大家知道訓練班同學的經歷、難關。每一位同學也努力地構想對白再把劇本昇華，台慶前一晚（12月18日）凌晨2時，我、周嘉洛、阮政峰等也留守，因為我們很喜歡演戲。」

▲ （取自Instagram）

從Matthew口中所說，藝訓班出身的都是熱愛演戲，他又指他們都是比較無私：「因為大家都是由低做起，會團結一點，大家也想大家好，又怎忍心踩住別人上位呢？大家的感情很真挈，相處了超過大半年，建立深厚友誼，不是利益輸送的關係。」

他更希望同學仔可重新為來自訓練班而感到驕傲、自豪，他認為自己只不過是比較幸運，但未稱得上成功，他笑說：「至少要拿了視帝，但這一行也是講求運氣吧！」

從藝練班出身將近十年，他對演戲的愛堅定不移：「藝練班同學大部份也是想演戲，藝訓班出身的就真的純粹只是想演戲，不是想成為明星。」

服裝：CHLXT

場地：Urban Coffee Roaster

記者：陳淑霖