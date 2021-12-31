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【張敬軒演唱會】自爆初戀情人似梁詠琪　Gigi揭軒仔低調助朋友病父經歷

娛樂 13:31 2021/12/31

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張敬軒邀梁詠琪任嘉賓。

張敬軒《The Next 20演唱會》第六晚嘉賓，請來軒仔女神梁詠琪，軒仔更自爆中五初戀時的女朋友，跟GiGi是一個餅印，只是矮她半個頭。

昨晚在嘉賓環節，軒仔表示讀中學時，梁詠琪的電影及好幾首歌，陪伴著他十月芥菜時期，自己中五、六時的一段戀愛，擇偶標準都以Gigi作藍本。當年他的另一半，便同Gigi好似樣，每當他聽到女神的歌，見到梁詠琪本人，都會覺得有一種魔力，帶他返回青蔥歲月的浪漫時光。繼而他跟Gigi合唱《兩個人的幸運》。

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軒仔多謝女神，Gigi就笑道:「唔好叫我女神啦。我真係同你女朋友好似？」軒仔就比量道：「她矮你半個頭啦，不過已經嫁人結婚，老公重好似係生意人，好幸福。」GIGI反問軒仔是否好傷心，軒仔道：「Dry少少咁啦，不過都沒甚麼....講返我求學時期成日聽你歌....」GIGI馬上插口，「咪住先，我Google過，其實我只大你幾年！唔好講到我好似大你幾代咁，哈哈.....」

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她接著道：「我今次想帶個故事給大家，關於張敬軒！2015年，當時我們有一位共同朋友，其爸爸有病成日出入醫院，媽媽年紀大照顧不到， 你身為朋友，知道難處之後，就講屋企有個司機，不如用我個司機車你爸爸去醫院。」

Gigi續道：「當時對方好多謝你，減輕了負擔。過一段日子，朋友更發現，原來當年所謂軒仔司機，是你出錢包起架車來幫忙。你真的私下做好多好事.....」軒仔馬上謙稱，「 幫到人係我福氣。你點解知咁多？今晚我選了當年最鐘意個首十月芥菜歌，每次一聽呢首歌我就春心蕩漾。」接著陪著Gigi合唱《一天一天》作結。

撰文 : TOPick柴犬出動

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