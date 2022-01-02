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【虐兒事件】聘專家翻看閉路電視　香港保護兒童會：不會逃避問題並妥善處理

社會 11:33 2022/01/02

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（資料圖片）

香港保護兒童會屬下幼童留宿院所「童樂居」發生虐兒事件，至少已有6人被警方拘捕，至今共有20名兒童受傷。香港保護兒童會昨天表示，對事件感到極度痛心，對兒童及家長們表示深切慰問及萬分的歉意，已聘用了風險管理專家SVA協助儘快完成翻看閉路電視的工作，盡早確保兒童得到適當的保護。

香港保護兒童會昨天（1日）在社交平台指，已將11月18日至12月17日在童樂居院舍內過半數的閉路電視片段，交予警方審視與調查。有關片段涉及童樂居2樓及3樓27支鏡頭過去一個月的錄像，硬盤容量約5TB，片長約20,000小時，其餘片段將陸續儘快遞交。

該會又稱，童樂居幼兒活動範圍共安裝53支閉路電視鏡頭，自接獲投訴後，馬上翻看閉路電視片段，並先後2次報警、4次向警方提交相關片段協助調查。唯閉路電視片段總數量極為龐大，其中記錄了12月11日至17日期間、在童樂居2樓及3樓院舍內幼兒活動範圍情況的一批片段就已涉及28支鏡頭及2,800小時的片長，會方需用78小時翻看。

另外，該會指專責小組成立後會馬上展開工作，其審視的範圍將超越童樂居，也包括嬰兒園、幼兒學校、課餘托管服務、兒童及家庭服務中心及學前康復服務等。有鑒範圍廣泛，相關工作將以階段性模式進行，並以童樂居為優先檢視的設施。預期整個審查需時，但定必按專責小組的建議進行改革與提升。

該會稱，截至目前為止，童樂居共有7名員工涉嫌違規被停職或解僱，不希望未來有更多兒童或員工牽連其中，但不會逃避，有問題定必查找出來並加以妥善處理，也委托了德勤會計師在月底前對童樂居的營運與程序進行全面審查，以提出獨立意見和改善建議。

【虐兒事件】童樂居虐兒案4女被告准保釋　不得參與涉照顧兒童活動

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責任編輯：余思嵐

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