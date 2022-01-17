【季前賽】姜濤陳卓賢成為敵人　《造星IV》Yoyo搶先COLLAR演劇集

▲ ViuTV劇集《季前賽》

MIRROR及ERROR成員有份參演的劇集《季前賽》，在今日（1月17日）於ViuTV錄影廠舉行記招，一眾參演《季前賽》的演員姜濤、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）、梁業（肥仔）、郭嘉駿（193）、陳安立、吳啟洋、練美娟、李敏等出席是次活動。

此外，還有張繼聰及葛綽瑤（Yoyo）。這次是張繼聰首次參演ViuTV劇集。至於參加《全民造星IV》的Yoyo，雖然沒有被選中加入女團COLLAR，不過扒頭拍劇。

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至於姜濤與陳卓賢這對MIRROR好隊友，在《季前賽》內卻要敵對。故事講阿孝（姜濤飾）、阿德（呂爵安飾）及張良（邱士縉飾）曾是街頭籃球場的常客，但因各自的原因暫時放下心愛的籃球活動。

直到一次，全港首屈一指的大學籃球隊B隊來到社區掃場。以喪波（張繼聰飾）為首的街坊不甘籃球場被霸佔，於是向他們作出挑戰。三子臨場應喪波的邀請，聯同街坊們上演一場對抗賽。

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Yoyo演籃球隊軍醫

最終合三人之力和喪波的戰術，將籃球隊擊退，成功保住球場。戰勝過程更被放上網，一夜之間成為城中話題。

大學籃球隊A隊隊長鋒（陳卓賢飾）得知球隊慘被街坊擊敗，心有不甘帶同正選球員踩場一雪前恥。面對正統籃球隊的進攻，三子與喪波一敗塗地，兩邊為了面子立下誓約，6個星期後再決戰。



作為教練的喪波拉著三子特訓，並找來光仔（郭嘉駿飾）和豬潤（梁業飾）加入球隊。在喪波的帶領下，五人球隊挑戰全港各區街場，漸漸成為有組織的正規籃球隊。

至於Yoyo在劇中將飾演大學籃球隊的軍醫何瑪莉，在《大叔的愛》十分搶鏡的練美娟今次飾演快餐店總經理，娟姐自稱在劇中有感情戲，將周旋於姜濤及肥仔之間。