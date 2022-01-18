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【藐視法庭】36歲健身教練違禁令網上發煽動言論被判囚　警方歡迎法庭裁決

社會 17:10 2022/01/18

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熱門 李嘉欣 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

（黃傑偉攝）

高等法院於2019年10月就禁止發佈煽動暴力文章而頒下禁制令，35歲健身教練涉於禁制令生效後，因不憤有警員於西灣河向示威者開槍，及警方準備進入中大，而先後於Facebook發佈兩個涉煽動暴力的訊息，健身教練涉違反禁制令，案件今（18日）於高院提訊，健身教練承認藐視法庭罪，被判囚21天，緩刑1年，並需支付18萬元訟費。詳情即看：【下一頁】

網絡安全及科技罪案調查科（行動組）總督察鄭澤仁今日（18日）表示，自從2019年6月起，警方發現網上有鼓吹煽動使用暴力言論，而警方在同年11月，發現有人在網上發出兩則煽動使用暴力言論，意圖令他人造成非法身體傷害，警方網罪科經過深入調查，於2019年11月14日於銅鑼灣拘捕一名36歲姓宋男子。

他又指，本案屬於禁制令頒布後首宗判決案件，警方歡迎法庭裁決，認為已具阻嚇力。

【TOPick診症室】接種科興疫苗年齡降至5歲　藥劑師崔俊明籲3類兒童不宜打針

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記者：黃傑偉

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