  • 12°C
香港時間：20241220日 (五) 08:34

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
TOPSchool
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

保暖大法｜著太多衫怕焗穿得少易著涼　兒科醫生教嬰幼兒冬天3大穿搭法

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 保暖大法 財政預算案2025 超市大搜查 名校專區 啟德體育園 聖誕好去處 藥物百科 破·地獄 小學試題 會員有獎

台灣兒科醫生教家長嬰幼兒冬天穿衣法。

【保暖大法/嬰幼兒冬天穿搭法】每逢天氣寒冷，家長都苦惱要怎樣為孩子穿衣服，著得多衫怕太焗促，相反穿得少卻擔心易著涼。有台灣兒科醫生教父母，嬰幼兒冬天的穿衣法，注意3大原則，包保孩子穿得舒服又保暖。

台灣兒科醫生巫漢盟日前在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，在路上有媽媽推著嬰兒車，當時孩子穿著長袖衫褲和羽絨外套，母子來到公園後，媽媽見天氣放晴，於是幫孩子脫去羽絨外套，讓他散熱。之後天空雲層開始變厚，媽媽又幫孩子穿上羽絨外套。巫醫生笑指，「就這樣穿穿脫脫來回不下5至6次，旁人看了都累了」。

最新影片推介︰

TOPick一分鐘
零失敗小食｜青瓜聖誕樹三文治及士多啤梨夾心可可松果 （無火簡易版）

嬰幼兒保暖穿搭｜嬰幼兒冬天3大穿衣原則

近日天氣不時轉冷，巫醫生就分享了嬰幼兒冬天的衣服穿搭，建議以下3大穿衣原則︰

1. 內層透氣衣物

嬰幼兒肌膚敏感，因此內層應以透氣衣物為主，包括棉質內搭衣、蝴蝶衫、連身衣等等。

2. 外層洋蔥式穿法

外層以方便穿脫的洋蔥式穿法為主，包括長袖衣褲、內抓毛長袖等等，還可穿背心、戴頸巾。

3. 衣物不過於厚重

冬季衣物大多厚重且不透氣，但嬰幼兒容易流汗，因此衣物建議以輕量保暖的親膚材質為主，輕量不僅容易穿脫，攜帶也方便。

巫醫生分享0至6歲嬰幼兒冬天穿搭法，點擊睇更多︰

點擊圖片放大
+9
+8

嬰幼兒保暖穿搭｜小貼士︰手觸孩子頸背測溫

巫醫生補充，如家長無法預測天氣、不知道小朋友是否冷，可直接跟著大人穿。他提供小貼士，「可用手觸摸孩子頸背感受溫度，不流汗、微溫的溫度剛剛好」。此外，遇上冬季氣溫低、下雨更濕冷的日子，他建議家長可幫孩子加上帽子保暖。

暖包使用方法｜醫生指暖包手握最浪費　揭保暖黃金位置：只用1個全身都暖

暖包使用方法｜醫生指暖包手握最浪費　揭保暖黃金位置：只用1個全身都暖

日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書提及，近9成網民愛將暖包放口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，以上只是浪費暖包的熱能。如果身上只用一個暖包，可放一個部位達致全身都暖。點擊圖片即睇詳情：

點擊圖片放大
+16
+15

延伸閱讀：暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖

更多保暖貼士：

HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點

消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】

天氣轉涼︱日夜溫差大中醫教加1件衫保暖不悶熱　摸身體兩部位便知冷暖

保暖大法｜日本專家教雙腳極速保暖大法　鞋內放1張紙腳尖即暖8度

🎓全新TOPSchool全港中小學校搜尋器，入HKET App即睇！

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點
08:00 2024/12/15
HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
16:36 2024/11/26
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖
21:45 2024/12/19
暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖
保暖大法｜日本專家教雙腳極速保暖大法　鞋內放1張紙腳尖即暖8度
18:03 2024/11/26
保暖大法｜日本專家教雙腳極速保暖大法　鞋內放1張紙腳尖即暖8度
天氣轉涼︱日夜溫差大中醫教加1件衫保暖不悶熱　摸身體兩部位便知冷暖
14:26 2024/11/19
天氣轉涼︱日夜溫差大中醫教加1件衫保暖不悶熱　摸身體兩部位便知冷暖
兒童保暖｜嚴寒下小學生穿5件衫仍覺凍　兒科醫生教小朋友寒冷上學裝備
13:04 2024/01/25
兒童保暖｜嚴寒下小學生穿5件衫仍覺凍　兒科醫生教小朋友寒冷上學裝備

你可能感興趣

HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點
08:00 2024/12/15
HEATTECH保暖穿搭｜UNIQLO店員公開2招穿搭術保暖不臃腫　 拆解洋蔥式穿法VS玉米式穿法優缺點
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
16:36 2024/11/26
消委會保暖內衣｜消委會實測20款最強保暖內衣　5款童裝愈洗愈暖最平$59【附HEATTECH錯誤穿法】
暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖
21:45 2024/12/19
暖包使用方法｜暖包勿亂貼手握最浪費　醫生點出「保暖黃金位置」：只用1個全身都暖
兒童健康 育兒心得 育兒用品 醫生 生活智慧 天氣 台灣

最高瀏覽

寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
寒流殺到｜冬至前夕6區跌至個位數　醫生警告沖涼後1動作極危險：隨時心肌梗塞猝死
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
寒流殺到｜天文台料周五氣溫降至13度2地區僅8度　 著羽絨4大隱患要小心
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
肝硬化｜啤酒肚屬脂肪肝徵兆？醫列10大症狀恐已肝硬化　4原則護肝逆轉病情
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
食道癌丨《星空奇遇記》女星癌逝終年70歲　曾公開患食道癌遺作料明年播出【附食道癌8大徵狀】
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離
最靚仔星二代｜一家外遊18歲仔張慕童被指撞樣金城武　袁詠儀曾當虎媽導致母子疏離