保暖大法｜著太多衫怕焗穿得少易著涼　兒科醫生教嬰幼兒冬天3大穿搭法

▲ 台灣兒科醫生教家長嬰幼兒冬天穿衣法。

【保暖大法/嬰幼兒冬天穿搭法】每逢天氣寒冷，家長都苦惱要怎樣為孩子穿衣服，著得多衫怕太焗促，相反穿得少卻擔心易著涼。有台灣兒科醫生教父母，嬰幼兒冬天的穿衣法，注意3大原則，包保孩子穿得舒服又保暖。

台灣兒科醫生巫漢盟日前在其facebook專頁「阿包醫生陪你養寶包 - 小兒科巫漢盟醫師」表示，在路上有媽媽推著嬰兒車，當時孩子穿著長袖衫褲和羽絨外套，母子來到公園後，媽媽見天氣放晴，於是幫孩子脫去羽絨外套，讓他散熱。之後天空雲層開始變厚，媽媽又幫孩子穿上羽絨外套。巫醫生笑指，「就這樣穿穿脫脫來回不下5至6次，旁人看了都累了」。

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嬰幼兒保暖穿搭｜嬰幼兒冬天3大穿衣原則

近日天氣不時轉冷，巫醫生就分享了嬰幼兒冬天的衣服穿搭，建議以下3大穿衣原則︰

1. 內層透氣衣物

嬰幼兒肌膚敏感，因此內層應以透氣衣物為主，包括棉質內搭衣、蝴蝶衫、連身衣等等。

2. 外層洋蔥式穿法

外層以方便穿脫的洋蔥式穿法為主，包括長袖衣褲、內抓毛長袖等等，還可穿背心、戴頸巾。

3. 衣物不過於厚重

冬季衣物大多厚重且不透氣，但嬰幼兒容易流汗，因此衣物建議以輕量保暖的親膚材質為主，輕量不僅容易穿脫，攜帶也方便。

巫醫生分享0至6歲嬰幼兒冬天穿搭法，點擊睇更多︰

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嬰幼兒保暖穿搭｜小貼士︰手觸孩子頸背測溫

巫醫生補充，如家長無法預測天氣、不知道小朋友是否冷，可直接跟著大人穿。他提供小貼士，「可用手觸摸孩子頸背感受溫度，不流汗、微溫的溫度剛剛好」。此外，遇上冬季氣溫低、下雨更濕冷的日子，他建議家長可幫孩子加上帽子保暖。

▲ 暖包使用方法｜醫生指暖包手握最浪費 揭保暖黃金位置：只用1個全身都暖

暖包使用方法｜醫生指暖包手握最浪費 揭保暖黃金位置：只用1個全身都暖

日本醫學博士福田千晶在著作《暖活：手腳冰冷隱藏著可怕的危機！》一書提及，近9成網民愛將暖包放口袋、用手搓揉，但其實都是錯誤，以上只是浪費暖包的熱能。如果身上只用一個暖包，可放一個部位達致全身都暖。點擊圖片即睇詳情：

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