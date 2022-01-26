【遊戲為本】明道小學推遊戲為本英語課程 引入英美英語活動令學生投入學習

▲ 明道小學與英語教育服務機構合作，為低年級同學提供以遊戲為本的英語課程。

港澳信義會明道小學本學年與英語教育服務機構合作，為低年級同學，提供以遊戲為本 (game-based learning) 的英語課程。此課程引入來自英、美等地的英語活動，有別於一般的英語課程，遊戲向來就是兒童喜歡的活動，遊戲為本能為同學帶來新鮮感，令他們在學習時更為投入。

此外，課程著重透過主題式的趣味學習遊戲，由具教學資歷及經驗的外籍英語教師，帶領學生進行不同類型的學習活動，讓同學在不自覺間，使用英語進行溝通及學習，讓他們在多聽多講的環境下，打穩語文基礎。

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另一方面，學校亦沒有忽略高小同學的需要，臨近升中面試這人生重要的階段，學校特意為高年級同學安排英語面試技巧深造班，重點培訓同學各種思考及解難的方式，讓同學更有系統分析不同的面試問題，裝備自己，以至能有充足的準備應付不同面試模式的挑戰。

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學校十分重視學生的語文基礎，因此也開辦了英語公開演説(Public Speaking Workshop) 課程，通過有趣的互動形式培訓學生公開演説技巧、語言運用及聲線控制，同時練習膽量，提升學生自信及表現力。

本校著重學生在多元化的英語環境輕鬆學習英語，從小掌握語言能力，建立學生自主學習的能力。

