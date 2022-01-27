【冬蟲草】冬蟲夏草可殺死癌細胞　浸大中醫教辨真假冬蟲夏草

▲ 浸大中醫教辨真假冬蟲夏草

憑「日日KEEP住食，藥箱都變成首飾箱」一句宣傳口號，令近年香港人對御藥堂及「蟲草大王」陳恩德漸漸熟悉，亦開始增加港人對冬蟲夏草相關食療的興趣。冬蟲夏草是屬於中醫的十大仙草之一，農曆新年臨近，不少人都考慮向親友送贈冬蟲夏草，但很多人都擔心買錯假貨。究竟如何分辨靚蟲草？蟲草又有甚麼功效？TOPick為大家拆解！

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1. 甚麼是冬蟲夏草？

冬蟲夏草為麥角菌科植物冬蟲夏草菌 Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. 寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座及幼蟲的屍體的複合體。主產於四川、青海、雲南、貴州、西藏，甘肅亦產。

2. 冬蟲夏草治療疾病10大功效

據香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心指出，冬蟲夏草有以下功用：

增強人體免疫功能

含有的成分對腫瘤細胞具有直接抑制和殺傷作用，並且可通過免疫調節功能行抑制和殺傷腫瘤細胞。

明顯降低腎性高血壓，改善和逆轉高血壓導致的肥大的心肌。

具抗氧化和調節免疫作用，可改善腎臟病變的恢復。

可改善肝壞死程度，減少膽固醇合成，提高體內酶的活性，增強分解血脂的功能，使人體的膽固醇和血脂恢復正常，保護肝臟。

可改善肺功能，稀釋痰液，有祛痰作用。

可調節人體內分泌器官，也可提高性功能。

鎮靜、抗驚厥，可明擴張支氣管的平滑肌。

抗疲勞，延緩衰老

可抑制葡萄球菌、鏈球菌、鼻疽桿菌、炭疽桿菌等病毒DNA合成。

另外，牛津大學腫瘤學系發表臨床前和一期研究，初步發現冬蟲夏草的其中一種提取物「3’-dA」，經過一種技術改良後，擁有強烈的抗癌作用。詳見【下一頁】

▲ 浸大專家指，憑肉眼難以分辨冬蟲夏草的真偽，圖左為真品。（陳永康攝）

3. 如何挑選冬蟲夏草？

據浸大中醫藥學院指出，一般來說四川產的冬蟲夏草品質差一些，下部的蟲體比較小，也不太飽滿，色澤也偏暗，一般為黃棕色的，上部的草頭也長。青海、西藏生長的冬蟲夏草相對就飽滿、肥大些，色澤也較亮，一般為金黃色，草頭也比較短，品質相對就好一些。而挑選時主要視乎4方面

條數：一般冬蟲夏草越大品質越好，相同重量下條數越少就越好，價錢亦越高。

潔淨度：主要看表面是否有雜質，蟲體表面的環紋是否清晰，越清晰說明越乾淨。色澤越亮，也說明越潔淨。

乾濕度：《中國藥典》明確規定：「除另有規定外，飲片水分通常不得過13%」。所以冬蟲夏草應控制在13%以內水分含量。商家為了利益，一般冬蟲夏草的含水量都會高一些。蟲體摸起來比較柔軟，可以彎曲，顏色也較深，如還有潮濕感，其含水量一定較高了。如摸較乾爽，蟲體也比較硬，難以彎曲，顏色偏淡。

完整性：優質冬蟲夏草是來源純正、整體完整，乾燥潔淨、蟲體大而肥壯、色澤金黃、飽滿肥壯、草頭小短。市場中，有冬蟲夏草會混有劣質或假冒，例如折斷的冬蟲夏草，用火柴棍、竹簽拼接；有的蟲體是折斷後對接，根本不是一個蟲體。在購買時要仔細注意觀察有無拼接、對接的痕跡在蟲體的外部。

4. 兩大方法分辨假冬蟲夏草

方法一：由於假的冬蟲夏草大部分用拼接、粉狀物等造假，所以用開水浸泡就可讓假的冬蟲夏草原形畢露。方法是將冬蟲夏草放入開水中浸泡至少 10 分鐘。真冬蟲夏草的顏色不會變色，水也不會渾濁較清，一般為淡黃色，水中不會有沉澱，最多會有少許泥土和木屑。如果是假冬蟲夏草，經浸泡後整個顏色會脫落，水變得渾濁，蟲體和子座會分離脫落，水中會有沉澱。可能就會發現蟲體是其他植物的根、僵蠶體等。

方法二：將冬蟲夏草從中間折斷，看其橫斷面。真的冬蟲夏草蟲體斷面是白色，有一個「V」型黑色或深色的心。如果是假的冬蟲夏草，斷面可能是空心的，也可能是其他顏色，沒有黑心等。

浸大中醫藥學院教學科研部副教授韓全斌指出，傳統上冬蟲夏草的專業鑑定，主要依靠觀察冬草夏蟲的外型和色澤兩大特徵分真假，包括蟲體中間是否有四對很明顯的腳（橫紋），以及蟲體部分是否呈棕黃色。不過，他坦言，只用肉眼分辨真假非常困難，亦曾發現即使含有以上特徵的樣本，都是偽冒品。

5. 冬蟲夏草VS蟲草花

註冊中醫梁尹倩指出，冬蟲夏草是寄生於昆蟲的真菌，為名貴藥材，蟲草花則是人工培育的真菌。兩者功效也各有不同，冬蟲夏草主要用作入藥，蟲草花則可入饌、煲湯，冬蟲夏草並非所有體質也適合食用。詳見【下一頁】

責任編輯：羅嘉欣