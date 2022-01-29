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【COLLAR成員】Marf為公開斥雜誌主編道歉　經理人戴穎：一起承擔一起成長

娛樂 10:30 2022/01/29

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熱門 李佳芯 第五波疫情 COLLAR 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

ViuTV女團COLLAR正式成軍出道只約兩個多星期已超人氣，廣告與訪問排山氣海，當中的Marf（邱彥筒）更是COLLAR內的人氣王，可是昨日（1月28日）Marf在個人IG以動態時限發文斥雜誌主編討厭。

雖然幾分鐘後已有人把此發文刪去，但不少網民已及時截圖，並引起討論。

【COLLAR成員】Marf爆公關災難　邱彥筒公開直指雜誌主編討厭

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Marf發文道歉

COLLAR經理人戴穎（阿Wing）即是「撲火」表示團隊尊重所有媒體創作，希望保持友好關係，為大家帶來影響感抱歉，並表示與團隊會認真處理，而Marf會深切反省，作出改善。

至於Marf在昨晚亦在IG發文道歉，寫道：「多謝各單位嘅包容同溝通，解決了問題。同時因為我嘅衝動而帶來影響，深感抱歉！明白作為公眾人物嘅影響力，會繼續虛心學習，要大家操心了。」

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跳舞版MV受歡迎

COLLAR官方IG及經理人阿Wing的個人IG亦有專發Marf的道歉發文，並寫道：「Togeter we grow Togeter we learn We are one team 一起承擔一起努力一起成長」十分團結。

另外，COLLAR團歌《Call My Name!》MV在昨晚8時，於YouTube推出Dance Version，截至今天（1月29日）早上9時，《Call My Name!》Dance Version上架只約半日，點率已超過14萬，網民留言普遍對此Dance Version表示讚賞。

撰文 : TOPick柴犬出動

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