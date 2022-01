【COLLAR成員】Marf為公開斥雜誌主編道歉　經理人戴穎：一起承擔一起成長

ViuTV女團COLLAR正式成軍出道只約兩個多星期已超人氣,廣告與訪問排山氣海,當中的Marf(邱彥筒)更是COLLAR內的人氣王,可是昨日(1月28日)Marf在個人IG以動態時限發文斥雜誌主編討厭。

雖然幾分鐘後已有人把此發文刪去,但不少網民已及時截圖,並引起討論。

【COLLAR成員】Marf爆公關災難 邱彥筒公開直指雜誌主編討厭

最新影片推介:肥仔+193專訪

Marf發文道歉

COLLAR經理人戴穎(阿Wing)即是「撲火」表示團隊尊重所有媒體創作,希望保持友好關係,為大家帶來影響感抱歉,並表示與團隊會認真處理,而Marf會深切反省,作出改善。

至於Marf在昨晚亦在IG發文道歉,寫道:「多謝各單位嘅包容同溝通,解決了問題。同時因為我嘅衝動而帶來影響,深感抱歉!明白作為公眾人物嘅影響力,會繼續虛心學習,要大家操心了。」

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

跳舞版MV受歡迎

COLLAR官方IG及經理人阿Wing的個人IG亦有專發Marf的道歉發文,並寫道:「Togeter we grow Togeter we learn We are one team 一起承擔一起努力一起成長」十分團結。

另外,COLLAR團歌《Call My Name!》MV在昨晚8時,於YouTube推出Dance Version,截至今天(1月29日)早上9時,《Call My Name!》Dance Version上架只約半日,點率已超過14萬,網民留言普遍對此Dance Version表示讚賞。