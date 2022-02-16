【大灣區就業】青年就業計劃接獲1091份有關申請　當局指整體反應理想

▲ 大灣區青年就業計劃接逾千份申請。（資料圖片）

政府於去年推出大灣區青年就業計劃，鼓勵在香港及大灣區內地城市均有業務的企業，聘請香港的大學畢業生，派駐他們到大灣區內地城市工作，名額2000個。勞工及福利局局長羅致光今日（16日）表示，截至今年1月底，計劃秘書處共接獲1091份有關申請，整體而言，企業及畢業生對該計劃反應理想。

立法會議員梁毓偉今日在立法會會議上提出口頭質詢，該計劃會否涵蓋高級文憑及副學位課程的畢業生及會否延長在該計劃下向參加企業提供津貼的年期等。勞工及福利局局長羅致光指，政府一直密切監察該計劃的推行情況，並推出多項措施，鼓勵企業提供合適職位空缺，以及進行一系列宣傳推廣工作，以接觸更多合資格畢業生，鼓勵他們參與。該計劃共接獲417間企業提供約3500個職位空缺，創科及非創科職位約各佔一半；畢業生可同時申請多個職位，共提交超過20000份求職申請。

羅致光又稱，該計劃的入職人數受多方面因素影響，包括企業與申請人的要求及期望、申請人具備的知識和技能、整體就業市場的情況，以及往返香港和內地的檢疫安排等。政府正對計劃進行評估研究，預計今年內完成，會參考有關結果及持份者意見，訂定未來路向。

另外，立法會選委會界別議員在會議上亦向署理民政事務局局長陳積志提出口頭質詢，指會否向公務員學院增撥資源，以便其與青年團體合辦國情班。陳積志指，透過青年內地交流資助計劃，每年共有約18 000名青年受惠，而內地專題實習計劃及企業內地與海外暑期實習計劃，每年為超過4000名青年提供到內地實習的機會。

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責任編輯：余思嵐