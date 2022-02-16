【新冠肺炎】今年首兩月統籌34次圍封強檢行動　陳帆：每次由多個政府部門互相協作

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新冠疫情嚴峻，多處被納入強檢及圍封檢測。運輸及房屋局局長陳帆今日（16日）表示，每次圍封強檢行動均由多個政府部門互相協作，在今年1月1日至2月14日期間，房署統籌了34次圍封強檢行動，涉及24個公共屋邨、超過63000名居民，包括前所未有地在葵涌邨逸葵樓和映葵樓分別進行連續7天的行動，以及在夏葵樓進行連續5天的行動。當中葵涌邨3座大廈的大型圍封強檢行動涉及合共約2600個單位，約7100名居民。

工聯會陳穎欣議員在立法會會議上提出口頭質詢，指有居民對當局安排混亂，尤其檢測及大廈環境衞生方面表示不滿，以上共收到多少宗居民求助的個案，及會否汲取上述行動的經驗，為受影響的居民設立熱線。運房局局長陳帆指，葵涌邨的大型圍封強檢行動，政府多個部門都有派員參與，每天就每座樓宇動員約230個人員進行相關工作，相關潔淨及保安服務承辦商亦增加了清潔工人和保安員，以應付大量清潔及人流控制工作。

檢測工作分別由3個檢測承辦商設立了3個臨時採樣站，共約40個採樣亭進行。就行動有特別困難的人士，房屋署聯絡檢測承辦商安排上門採樣。在上述圍封強檢行動中，共有約37700人次接受了檢測，包括每天約60次上門進行採樣。

房屋署一方面要求潔淨服務承辦商增加清潔工人以加快清理樓層的垃圾，清潔工人亦加強清潔消毒大廈的公用地方，特別當衞生署派員移送確診者或密切接觸者後，清潔消毒相關樓層的公用地方、升降機及大堂等，以減低交叉感染的風險。

另外，他又稱房屋署在葵涌邨的大型圍封強檢行動期間設立多條電話熱線，處理居民的查詢，共收到約5 700個查詢。

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責任編輯：余思嵐