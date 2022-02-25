招商永隆銀行（「本行」）屹立於香港至今已89年，前身為永隆銀號，早於1933年2月25日，在香港文咸東街37號誕生，當時資產總值為44,500港幣。2008年，中國內地第六大商業銀行招商銀行成功併購永隆銀行；2018年本行正式更名為招商永隆銀行。藉與母行招商銀行並肩向前逾10載光輝，以「立足香港、依託中國、面向全球」之優勢，通過內外聯動，為本地及跨境客戶提供全方位綜合金融服務。



時至今日，招商永隆銀行已發展成為一家資產總值超過3,700億港幣的綜合性商業銀行。近90年來紮根香港，以服務客戶、回饋社會為己任，專注專業，聚焦價值創造；同時大力發展綠色金融，並借助科技力量，不斷突破創新，以新格局迎接新未來！

貫徹綠色金融理念 履行企業社會責任

致力推進綠色及可持續發展

為履行社會責任，推進經濟與資源環境協調及可持續發展的經營理念，本行矢志成為一家能針對客戶需求，提供有效的綠色金融綜合服務方案，把綠色金融理念逐步深入全行全員的日常運作，並建立具備一定環境和氣候風險量化研究能力及良好聲譽的商業銀行。

招商永隆銀行執行董事兼行政總裁洪波先生表示，招商永隆銀行作為招商銀行境外最大的商業銀行和財富管理平台，將繼續努力，堅持開放、融合的經營管理理念，並將大力發展綠色金融，借助科技力量，不斷突破創新，為香港市場不斷推出高效、優質的綜合金融服務。



2021年6月，本行與香港品質保證局正式簽署「綠色金融合作諒解備忘錄」，為貫徹落實國家2030年前做好「碳達峰」及2060年前實現「碳中和」作決策部署。

▲ 香港品質保證局總裁林寶興博士（左）和本行執行董事兼行政總裁洪波先生（右）代表雙方簽署合作備忘錄。

本行在ESG類債券發行方面亦具有豐富經驗，成功幫助企業客戶樹立良好國際形象。2021年，本行共參與發行承銷綠色債券20筆，累積發行金額超過85億美元，創歷史最好水準；並榮獲香港品質保證局頒發有關獎項，於綠色金融和可持續發展領域的成就獲得市場認可。

▲ 本行副總經理和心先生（左一）和業務總監宋麗華女士（左二）分別代表招商永隆銀行領取 「傑出綠色和可持續債券發行機構（銀行業） 卓越遠見可持續發展債券框架」獎項及「傑出綠色和可持續債券牽頭經辦行（銀行業） 卓越遠見可持續發展債券框架」獎項 。

支持綠色環保 由自身做起



在環保領域方面，本行連續第14年身體力行支持「地球一小時」活動。2021年7月，本行支持香港公益金主辦的「綠色低碳日」，鼓勵員工乘坐環保交通工具，綠色出行。



關愛社會 節日送暖



自2020年以來， 一波又一波的新型冠狀病毒疫情打擊著本港社會各行各業，本行已連續第二年撥出資源為有需要的基層市民提供協助。2021年中秋節前夕，本行特別訂制「招商永隆」愛心月餅，透過基督教家庭服務中心分發予有需要人士。並於2021年12月冬至，與香港聖公會福利協會有限公司轄下的恩澤膳短期食物援助服務隊合作，將招商永隆冬至食物福袋送贈予有需要的長者和基層人士，增添節日氣氛。

▲ 招商永隆「冬至送溫暖」活動，為基層家庭及長者送上招商永隆食物福袋，讓他們可以在冬至為家人準備豐富佳餚。

科技賦能 場景更豐富功能更齊全



平台數碼化 打造更加完善的服務生態圈



近年，本行持續推進「內建平台、外拓場景、流量經營」的數碼化轉型戰略，利用「招商永隆銀行一點通」手機App(「一點通」)提供全方位的個人銀行線上服務，拉近與客戶的距離，致力打造最佳的金融科技體驗平台。2021年，本行煥新推出「一點通」App 4.0版本，進一步實現港美A股一站式交易、新股資訊專區、精選基金榜單、智能投顧、便捷跨境匯款和全新流動保安編碼、遙距開戶等功能，讓應用場景更加豐富便利，助力本行成為更值得客戶信賴的財富管理夥伴。憑藉自身數碼平台為客戶帶來優質的服務體驗，本行於跨境財富管理領域榮獲多項大獎，獲到了市場的廣泛認同。



針對企業客戶，本行著力構建「招商永隆企業一網通」線上服務平台，為企業提供全天候的遠程銀行服務，可隨時隨地通過網頁版、財務軟體直聯等數字化渠道處理存款、外匯交易、資金劃轉、貿易融資等多項業務，更提供集團賬戶管理、全球現金管理、跨境現金管理等多元化集團資金管理服務，助力企業運籌帷幄。



投資智能化 以科技指引財富方向



為了讓更多客戶以低成本體驗定制化及個性化的專業投資服務，本行於本地同業中率先推出智能投資顧問服務——「智投易」服務。「智投易」服務是根據客戶的風險承受能力及投資偏好等數據，並透過演算法模型做出詳細分析，挑選出合適的基金組合建議，幫助香港及跨境客戶在海量的基金中挑選合適的產品，為客戶提供簡單易用的組合配置新選擇，助力客戶及早實現投資理財目標。



憑藉「智投易」個性化的理財服務優勢，本行分別榮獲「經濟通」及《香港01》頒發「2021金融科技大獎 - 財富投資及管理 (傑出智能投資管理服務)」及「創新金融科技銀行服務」兩個大獎。

內外聯動 財富管理服務獨具特色



首批開展「跨境理財通」服務



招商永隆銀行與母行招商銀行（本行之中國內地夥伴銀行）於2021年10月19日起正式開展「跨境理財通」業務，是首批提供相關服務的銀行。為了讓大灣區投資者獲得更加優質的跨境金融產品與跨境理財體驗，本行於「招商永隆銀行一點通」手機App上特別推出了「跨境理財通」專區，並提供線上申請、外幣兌換、 跨境匯款、定期存款、認購合資格投資產品等便捷功能，力求為客戶帶來有溫度的跨境金融服務體驗。

▲ 招商永隆銀行與母行招商銀行屬首批獲准開展「跨境理財通」服務的銀行。

「灣區房貸通」 盡享跨境理財優勢



本行於2021年全新推出「灣區房貸通」服務，為即將購買及或已購買深圳、珠海、廣州及中山住宅物業之客戶提供一手物業按揭貸款及現契融資。結合母行招商銀行的優勢，新服務可讓客戶全程在港處理物業融資事宜，助力客戶實現置業大計及靈活資產運用。



協助高淨值客戶財富傳承



招商永隆「私人銀行」服務的專業團隊提供一站式的高端個人理財服務，以及個性化的資產配置服務，為客戶從個人財富、家族企業乃至精神財富上，提供全方位的傳承方案。依託母行招商銀行在「私人銀行」領域上的服務優勢，以及在自身專業團隊的努力下，2021年，招商永隆「私人銀行」服務更連續第三年獲得《信報財經新聞》頒發「卓越家族財富傳承私人銀行」獎項。

發揮金融功能 助力企業發展



銀團貸款業務 全港第二



疫情期間，香港作為國際金融中心，金融服務發展的步伐並未放緩，本行作為一家綜合性商業銀行，亦積極為企業客戶提供多元化公司銀行服務。其中，本行的銀團貸款業務更屢獲佳績，根據Refinitiv公佈的最新數據，截至2021年底，本行在香港市場牽頭兼簿記行中再度排名第二，領先於眾多大型中外資銀行；簿記總規模突破70億美元，創歷史新高。



2021年，本行再度榮獲《信報財經新聞》頒發「卓越銀團貸款及融資業務」獎項。由此可見，本行充分運用香港金融市場優勢，通過與母行招商銀行緊密的跨境聯動，已逐步成為香港銀團貸款市場的重要參與者。

▲ 本行副總經理和心先生（左）和零售金融總部總裁林淑芬女士（右）分別代表招商永隆銀行領取「卓越銀團貸款及融資業務」獎項和「卓越家族財富傳承私人銀行」獎項。

助力企業擁抱香港資本市場



作為母行招商銀行最早開展海外債券融資業務的平台，本行積累了豐富的業務經驗和成功案例，為企業客戶提供從行銷承攬到承做承銷再到存續維護的金融全鏈條一站式服務方案。2021年，本行共完成了113筆債券發行，根據SERIES的公開數據，按承銷金額排名，本行於2021年的排名較2020年提升了5名；按承銷筆數排名，招商永隆銀行較2020年大幅提升了17名。



本行亦為前來赴港上市的企業提供上市全流程綜合服務。依託母行招商銀行強大的體系化優勢，以及本行在上市前中後環節提供的各種融資及配套服務優勢，本行在2021年協助企業客戶在港掛牌上市業務方面，參與度佔市場總規模20%。



託管業務全面升級



本行於2021年9月獲香港證監會批准公募基金託管業務資格，配合公募基金的推出，本行於2021年11月5日正式開展「香港公募基金」的託管業務，這是本行資產託管業務發展的新突破。目前，本行可為機構客戶提供全球股票、債券等金融資產的交收和結算、資管專戶、私募基金、QFII、QDII 跨境產品的託管、基金行政管理人、過戶代理人、債券信託人等專業化服務。

新格局迎接新未來



展望未來，招商永隆銀行將緊隨母行招商銀行的步伐，以客戶為中心，堅持創新驅動，致力成為具有本地特色和國際化能力、面向中國內地和香港的特色商業銀行。為中國內地及香港客戶提供便利、個性化和定制化的跨境金融服務，朝著成為「香港一流客戶體驗銀行」之目標進發。



在履行社會責任方面，本行將持續舉辦包括教育、體育、藝術、社區等領域的慈善公益活動，以回饋社會；同時，本行亦將致力推動綠色及可持續發展，以期在香港綠色金融體系中發揮積極作用。



受條款及細則約束。借定唔借? 還得到先好借！

風險披露聲明：

以上資料只供參考，並不構成及不應被視為對任何人作出認購或出售的要約。投資及外匯涉及風險。投資產品價格可升可跌，甚至變成毫無價值。過往業績並非日後表現的指標。投資未必一定能夠賺取利潤，亦可能會招致損失。投資者應根據本身投資經驗、投資目標、財務狀況及承擔風險程度等因素去衡量是否適合投資於該產品上。若有需要，請諮詢獨立專業建議。投資者作出任何投資決定前，應詳細閱讀有關之章則及條件與投資產品認購章程內的風險披露聲明。本文件的內容／以上資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。



招商銀行於中國內地註冊成立，並非《銀行業條例》(香港法例第155章) 所定義的香港認可機構，不受香港金融管理局監管。招商銀行不得在香港開展任何銀行業務或接受存款業務。在招商銀行持有的任何存款不受香港的存款保障計劃保障。



查詢熱線：230 95555



招商永隆銀行有限公司



(特約)