冚被保暖方法｜氣溫急降兒童睡覺防著涼　睡眠專家4招冚被法禦寒肩頸保暖

▲ 兒童睡覺要保暖防著涼。

【天氣轉涼/保暖法/蓋被/最佳冚被方法】天文台表示，受東北季候風及其補充持續影響，未來兩三日早晚清涼，日夜溫差頗大，最低溫度跌至15度。家長近日紛紛搬出厚被為孩子保暖，但原來冚被都需要技巧，才能發揮最佳保暖效果。此外，冬天睡覺也有一些注意事項，以免影響身體溫度調節，影響睡眠，甚至著涼。

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冚被保暖方法｜4大注意事項

日本睡眠專家中山明峰，過往接受日本東海電視台訪問，分享冬天睡覺的冷知識，包括透露如何蓋羽絨被和毛毯最有效禦寒、肩頸保暖、注意溫差及四肢保暖等4個注意事項。

1. 蓋被技巧

2. 注意肩頸保暖

3. 注意溫差過敏

4. 別著襪睡覺

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兒童保暖丨洗衣專家教簡單3步急救扁平羽絨 2件物品助恢復彈性提升保暖度

保暖方法｜中醫教穿多1件衫即保暖

此外，註冊中醫師馬琦傑在Facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」分享小朋友的穿衣保暖方法。他建議小朋友穿上棉質底衫，保暖同時不會悶熱。在氣溫低過12度可選擇長袖，14至18度則可選擇短袖，並外加長袖風褸。

保暖方法​​​​​​​｜6個提升免疫力重點

衣服只是作為外在因素避免小朋友著冷，要預防生病最主要是也是提升他們的免疫力，馬醫師提出6個提升免疫力的重點，確保小朋友的健康。點擊圖片即睇詳情：

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