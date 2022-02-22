【校長專欄】培育英文辯論隊4戰4勝 聖士提反堂中學校長：夢想是創出來的

▲ 中學培養悉心培育英文辯論隊，鼓勵學生勇於追夢。

香港教育經常遭到批評，我似乎未聽過有家長親口讚賞香港的教育，我今日就要唱下反調，第一我做媒體時特別留意不同國家的人怎樣評價教育，幾乎一面倒的批評，鄰近地區如新加坡、台灣，更喜歡用香港做比較，充滿「隔籬飯香」的意味，其實每個地方的教育都有優劣，而香港也絕不是一無是處。不過若要數香港教育最最最失敗的地方，我覺得就是令一代又一代學生失去夢想，就算培育出成績、思考再叻，都無法填補失去夢想的空白。

香港人講夢想，特別需要講資格，最大的條件就是「搵食」，夢想成為職業足球員、劍擊手或運動員，先要解答「點搵食」，又例如對機械、科學研究有興趣，又先要夠成績考到入理科，問題是不單理科成績，而是中英文科成績。

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我認識這位校長，雖然學校並非成績超卓的英中名校，但學校的主題就是「夢想」，校長常說：「夢想是創出來的」，學校為學生創設多元學習機會，期盼他們每年都能達成他們的夢想，為學生有一個專業的表演舞台，學校斥資百萬元，台、燈、聲全部都是專業級數，為的就是為喜歡表演，不論是舞台劇、唱歌、跳舞，都可堅持自己的夢想。我在現場見到這舞台，就只想起這間學校的明星校友周慧敏⋯⋯

這間學校就用了另一例子去講夢想，學校位於名校林立的中西區，當大家都以為所有有關英文的比賽，都一定是英中名校的天下，其他中文中學只能陪跑時，校長就偏偏不服氣，與英文科的老師悉心培育英文辯論隊，由於疫情關係可用作預備的時間並不多，辯論隊的師生用盡僅餘可作訓練的空間，即使小息的20分鐘、放學後的半句鐘、甚至只能透過線上訓練，師生都沉著應戰，最終獲得「四戰四勝」的佳績，連續三個學期勇奪是項比賽的冠軍，有位中四級同學更獲選為最佳辯論員。

這間就是聖士提反堂中學，校長麥偉麟說，英語辯論隊的經歷正正反映了「堂中」師生「敢想·敢行」的精神，就是這種精神創造了師生的共同夢想。筆者感到欣喜的，不單是他們輝煌的成就，更重要的是同學在過程中為了成就夢想表現出來的那份堅毅精神，與及夢想成真後笑容背後的那份自信。

同學們敢於相信自己能達成夢想，然而相信並不足夠， 他們更有勇氣、積極去把它實踐出來，畢竟「夢想是創出來的」，他說：「我相信同學求學中成功的經歷能在未來引導他們尋求更大的夢想。」

我相信，每個人在中學階段都會經歷患得患失、迷惘、無助，但所有都可丟失，唯獨夢想不可失去，否則真是「同鹹魚無分別」。

文章獲八爪魚爸爸授權轉載。



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