【第五波疫情】On仔確診第十日快測呈陰性　陳健安味覺突然消失：唔可以掉以輕心

▲ On仔確診第十日快測呈陰性，味覺突然消失：「唔可以掉以輕心！」

組合C AllStar成員On仔（陳健安）上周在社交網站透露自己確診新冠肺炎，連日來他都不時更新其身體狀況。直到今日（2月24日）凌晨、他確診Omicorn後的第十日，On仔終於在他的快速測試中呈陰性反應，但卻同時失去味覺：「呢隻病毒好蠱惑。」

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong）在本月11日為最新單曲拍攝MV，並邀多名歌手一同參與拍攝，完成拍攝五日後得知現場有兩名工作人員確診感染新冠肺炎，事後有份參與拍攝的樂隊One Promise成員Anton，以及C AllStar成員On仔先後宣佈確診。

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▲ （instagram圖片）

快速檢測結果轉陰性

於今日的凌晨時份，確診第10日的On仔貼出最新的快速檢測結果，今次終於呈一條線的陰性反應，On仔寫道：

今朝起身完全無喉嚨痛喇，少少咳少少痰少少攰。但噚晚食嘢突然少咗味覺，得返溫度同質感。快速測試: -ve 醫師話唔可以掉以輕心，因為呢隻病毒好蠱惑，嚟緊幾日繼續努力漱口洗鼻含蒜片，食得清淡。 想問有冇專人知：係咪有得check抗體水平？夠抗體係咪唔使打針？

同樣在日前宣佈確診的商台DJ麻利在底下留言：「我今日超瞓得，呢個病好好瞓。好彩張床舒服。」

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嘴嚼生蒜頭消毒

6日前，On仔在IG透露自己已經確診第4日，連日來他都不時更新其身體狀況，又以過來人身份分享經驗，教確診者以怎樣的方法能夠暫時抒緩症狀。

除了多喝水和嘴嚼生蒜頭消毒外，On仔會每小時交替以暖鹽水及暖綠茶漱口，昨晚他特地在限時動態「澄清」，所指的綠茶是以茶葉沖泡的綠茶，並非日式的那種綠茶，希望大家不要用錯方法。

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